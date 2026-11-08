ساخت در چوبی بزرگ برای بازگشایی ایوان شرقی به روی گردشگران/ تحول در دسترسی به گنبد سلطانیه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی غلامی روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵اظهار کرد: عملیات ساخت در بزرگ چوبی برای ایوان شرقی (ورودی ابواب البر) در حال انجام است. این پروژه یکی از اقدامات کلیدی در راستای بازسازی و احیای بخش‌های مهم این اثر جهانی محسوب می‌شود.

مدیرپایگاه میراث جهانبی گنبد سلطانیه افزود: با اشاره به تغییرات در الگوی تردد بازدیدکنندگان افزود: با تکمیل ساخت این در چوبی، ایوان شرقی به‌طور کامل به روی گردشگران گشوده خواهد شد. این اقدام باعث می‌شود تا گردشگران بتوانند از طریق ورودی شمالی وارد ارگ تاریخی شوند و همزمان، با مشاهده ترانشه‌های باستان‌شناسی از طریق ورودی اصلی و قدیمی گنبد سلطانیه، تجربه‌ای عمیق‌تر از تاریخ این بنا داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از یک برنامه جامع برای ایجاد مسیرهای دسترسی جدید، انجام مرمت‌های ضروری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این سایت تاریخی است. هدف نهایی ما، ارتقای سطح کیفی بازدید از این اثر ماندگار و فراهم آوردن بستری مناسب برای نمایش بهتر میراث باستان‌شناسی منطقه است.

غلامی بیان کرد : پروژه‌های مهمی در جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سایت تاریخی گنبد سلطانیه کلید خورده است که در حال انجام است.

انتهای پیام/