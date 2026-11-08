رودخانه دز؛ شریان زنده آب در قلب خوزستان

ودخانه دز همچون شریان زنده‌ای در دل طبیعت جریان دارد و با طراوت همیشگی خود، حیات را به شهرها، روستاها و نخلستان‌های مسیرش هدیه می‌دهد. چشم‌اندازهای سرسبز حاشیه این رود، صخره‌های بلند، سواحل آرام و آب زلال آن، فضایی چشم‌نواز خلق کرده که هر سال گردشگران بسیاری را برای استراحت، طبیعت‌گردی و ماجراجویی راهی این منطقه می‌کند. رودخانه دز علاوه‌بر ارزش طبیعی، بخش مهمی از هویت تاریخی و اقتصادی خوزستان به‌شمار می‌رود و در شکل‌گیری بسیاری از سکونت‌گاه‌ها، زمین‌های کشاورزی و جاذبه‌های گردشگری این استان نقش داشته است.