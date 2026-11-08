به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه 17 آبان 1405 با تشریح این موضوع گفت: ساختمان نیمه‌تمام موزه مردم‌شناسی آبیک ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد یک مرکز فرهنگی و معرفی پیشینه تاریخی، آداب‌ورسوم، مشاغل سنتی و سبک زندگی مردم این منطقه است که تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در حفظ و انتقال میراث‌فرهنگی به نسل‌های آینده داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین افزود: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، مودیان مالیاتی این امکان را دارند که با انتخاب پروژه تکمیل موزه مردم‌شناسی آبیک، بخشی از مالیات خود را به تأمین اعتبار این طرح اختصاص دهند و در ایجاد یکی از زیرساخت‌های مهم فرهنگی شهرستان مشارکت کنند.

مهدوی ادامه داد: راه‌اندازی این موزه علاوه بر پاسداشت هویت بومی و مستندسازی فرهنگ و تاریخ منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و همچنین رونق گردشگری در شهرستان آبیک باشد.

او در پایان از فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی دعوت کرد با انتخاب این پروژه در طرح نشان‌دار کردن مالیات، در تکمیل موزه مردم‌شناسی آبیک مشارکت کنند و مالیات پرداختی خود را به سرمایه‌ای ماندگار برای حفظ فرهنگ و هویت تاریخی این شهرستان تبدیل کنند.

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