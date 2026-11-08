به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید خدابخشی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه اظهار کرد: راهداران چهارمحال و بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته با انجام عملیات ریزش‌برداری در ۵۲ نقطه و برف‌روبی ۲۰ کیلومتر از جاده‌های استان، برای حفظ ایمنی تردد و باز نگه داشتن راه‌ها تلاش کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان افزود: بارش برف و باران در جاده‌های مختلف استان به‌ویژه مناطق کوهستانی و گردنه چری، باعث افزایش حجم روان‌آب‌ها، ریزش مصالح و سنگ در برخی نقاط و لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

خدابخشی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، راهداران عملیات برف‌روبی در ۲۰ کیلومتر از جاده‌های چهارمحال و بختیاری را انجام دادند و در ۵۲ نقطه ریزش‌برداری و پاکسازی مسیر انجام و ۱۳۹ مرتبه عملیات تیغه‌زنی انجام شده است.

او یادآور شد: در شهرستان گردشگری سامان اقداماتی مانند احداث درواسیون و هدایت آب‌های سطحی و آب مازاد تصفیه‌خانه سوادجان، پاکسازی قنوها و آب‌روها در جاده سامان به جعفرآباد و رفع آب‌گرفتگی پیچ شیلات و آب‌روی خروجی روستای گردشگری مارکده انجام شده است.

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