عملیات مرمت بازار تاریخی شهر نطنز آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاجر شریفی امروز ۱۷ آبان ماه با اعلام این خبر گفت: این عملیات مرمتی به همت و با تأمین اعتبار اداره راه و شهرسازی شهرستان نطنز و در چارچوب تفاهم‌نامه بازآفرینی شهری در حال اجراست و مراحل اجرای آن با نظارت کارشناسی اداره میراث فرهنگی شهرستان انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نطنز ادامه داد: مرمت و سامان‌دهی بافت‌های تاریخی و حفظ سیمای اصیل و سنتی شهر نطنز از جمله اولویت‌های این اداره است و اجرای چنین طرح‌هایی نقش مهمی در حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی شهر و احیای منظر ارزشمند بافت تاریخی دارد.

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