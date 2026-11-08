قصه ۹۰ ساله اهواز در قاب مستند «پل سفید»

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طرح تولید مستند «پل سفید، ۹۰ سال خاطره» با هدف پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی شهر، بازنمایی هویت شهری اهواز و روایت جایگاه ویژه پل سفید در تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این منطقه، در دستورکار قرار گرفته است.

این مستند به کارگردانی سیدمهدی مرتضوی و با اجرای یکی از شرکت‌های معتبر فعال در حوزه گردشگری و فناوری تولید خواهد شد و تلاش دارد با نگاهی مستند و روایت‌محور، ابعاد مختلف تاریخی و هویتی پل سفید را برای نسل امروز و آینده به تصویر بکشد.

تولید این اثر در راستای رویکرد و تأکید شهردار اهواز بر ضرورت احیای هویت شهری، بازشناسی سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی و تقویت حس تعلق شهروندان به میراث مشترک‌شان انجام می‌شود؛ رویکردی که براساس آن، بناهای تاریخی و نمادهای هویتی شهر صرفاً سازه‌هایی متعلق به گذشته نیستند، بلکه بخشی زنده از حافظه جمعی، شخصیت تاریخی و شناسنامه فرهنگی اهواز به شمار می‌روند.

با اعلام شهرداری اهواز، پل سفید، فراتر از یک سازه عمرانی و ارتباطی، یکی از مهم‌ترین نمادهای هویتی این شهر است که در ۹۰ سال گذشته شاهد فراز و نشیب‌های تاریخی و اجتماعی اهواز بوده است.

این پل در دوران دفاع‌مقدس نیز جایگاهی فراتر از یک مسیر ارتباطی پیدا کرد و به نمادی از ایستادگی، مقاومت و پایداری مردم اهواز، خوزستان و ایران در برابر تجاوز دشمن تبدیل شد؛ نمادی که خاطره روزهای دشوار جنگ و اراده مردمی را که از سرزمین و هویت خود دفاع کردند، در حافظه تاریخی این منطقه زنده نگه داشته است.

اکنون، پس از گذشت ۹۰ سال از تولد این نماد ماندگار، پل سفید همچنان در زندگی روزمره شهروندان حضور دارد و به‌عنوان پیوندی میان گذشته و امروز اهواز، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیمای شهری و هویت تاریخی این کلان‌شهر محسوب می‌شود.

تولید این مستند فرصتی برای بازخوانی ۹ دهه تاریخ، ثبت روایت‌ها و خاطرات مرتبط با پل سفید و معرفی ابعاد کمتر دیده‌شده این اثر تاریخی است؛ اثری که فقط بخشی از تاریخ معماری و توسعه شهری اهواز نیست، بلکه نمادی از هویت، مقاومت و خاطره جمعی مردم این سرزمین به شمار می‌رود.

شهرداری اهواز با اجرای این طرح فرهنگی و رسانه‌ای، به دنبال آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت هنر مستندسازی، گامی مؤثر در مسیر احیای هویت تاریخی شهر، پاسداشت نمادهای ماندگار آن و انتقال ارزش‌های فرهنگی و تاریخی اهواز به نسل‌های آینده بردارد.

پل سفید یکی از نمادهای چشم‌گیر شهر اهواز و نخستین پل معلق ایران و دومین پلی است که در شهر اهواز روی رودخانهٔ کارون ساخته شده است. این پل در سال ۱۳۱۵ خورشیدی، هفت سال پس از ساخت پل‌سیاه، در دوره پهلوی اول به بهره‌برداری رسید. این اثر در ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۴۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

انتهای پیام/