به گزارش خبرنگار میراث آریا، نسیبه همتی در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: پدافند غیرعامل مردم‌محور بر آگاهی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت همه اقشار جامعه در صیانت از سرمایه‌های ملی و منافع عمومی تأکید دارد و تحقق این رویکرد نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در رویکرد مردم‌محور، شهروندان صرفاً دریافت‌کنندگان آموزش نیستند، بلکه به‌عنوان مشارکت‌کنندگان فعال در حفاظت از دارایی‌های ملی، از جمله آثار تاریخی، میراث فرهنگی و هویت اجتماعی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

او با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی عمومی بیان کرد: آشنایی با شیوه‌های صیانت از سرمایه‌های ملی، تقویت حس مسئولیت اجتماعی و جلب مشارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی، از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

همتی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی مستمر می‌تواند زمینه نهادینه‌شدن رویکرد مردم‌محور را فراهم کند؛ چراکه مشارکت آگاهانه مردم، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفاظت از میراث فرهنگی و سرمایه‌های ملی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

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