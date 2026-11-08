تقی نودهی، مسئول هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: گستردگی جغرافیایی استان‌ها، تعدد شهرستان‌ها و پراکندگی واحدهای اجرایی در سطح مناطق مختلف، مدیریت یکپارچه و هماهنگی مستمر میان مرکز استان و شهرستان‌ها را به یکی از ضرورت‌های نظام اداری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، وجود یک جایگاه سازمانی مشخص و پاسخگو برای پیگیری، هماهنگی و ساماندهی امور شهرستان‌ها، نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه ضرورتی مدیریتی و اجرایی است.

در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روزمره، مکاتبات اداری، پیگیری مصوبات، پاسخ به استعلامات، انتقال دستورالعمل‌ها، هماهنگی برنامه‌ها و رفع موانع اجرایی، ارتباط مستقیمی با واحدهای شهرستانی دارد. نبود یک متولی مشخص برای مدیریت و پیگیری این ارتباطات، می‌تواند موجب تعدد مسیرهای ارتباطی، موازی‌کاری، تأخیر در پاسخگویی، پراکندگی اطلاعات و کاهش انسجام در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سازمانی شود.

از این منظر، پیش‌بینی جایگاه سازمانی «مسئول هماهنگی امور شهرستان‌ها» یا «مدیر هماهنگی امور شهرستان‌ها» در ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه، تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و ارتقای نظام نظارت و پیگیری داشته باشد.

این جایگاه می‌تواند به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مدیریت ارشد، معاونت‌ها، واحدهای تخصصی و مدیران شهرستانی عمل کرده و مسئولیت‌هایی همچون پیگیری امور اداری و اجرایی شهرستان‌ها، ساماندهی و رصد مکاتبات و استعلامات، پیگیری اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات، انتقال مسائل و مشکلات شهرستان‌ها به مرکز استان، هماهنگی جلسات و برنامه‌های مشترک، جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌های عملکردی و تسریع در فرآیند پاسخگویی به مطالبات واحدهای شهرستانی را بر عهده بگیرد.

اهمیت این موضوع در ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به دلیل ماهیت گسترده و پراکندگی جغرافیایی مأموریت‌های این وزارتخانه، دوچندان است. آثار و محوطه‌های تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، تأسیسات و زیرساخت‌های گردشگری، ظرفیت‌های بوم‌گردی، صنایع‌دستی و پرونده‌های متعدد مرتبط با حفاظت، مرمت و توسعه گردشگری، در سطح شهرستان‌ها پراکنده‌اند و بخش مهمی از مأموریت‌های این وزارتخانه در همین سطح دنبال می‌شود. بدیهی است تحقق اهداف کلان وزارتخانه در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی، بدون برخورداری از نظام ارتباطی منسجم و هماهنگ میان ستاد، ادارات کل استانی و واحدهای شهرستانی با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.

با وجود چنین ضرورتی، جایگاه مشخص و مستقلی با مأموریت جامع هماهنگی امور شهرستان‌ها در ساختار تشکیلاتی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که حجم وظایف، تنوع مأموریت‌ها و گستردگی جغرافیایی فعالیت‌ها، وجود چنین جایگاهی را توجیه‌پذیر می‌سازد.

ازاین ‌رو پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بررسی ساختار تشکیلاتی ادارات کل استانی و متناسب با تعداد شهرستان‌ها، گستردگی جغرافیایی و حجم مأموریت‌های هر استان، موضوع پیش‌بینی و ایجاد جایگاه سازمانی «مسئول هماهنگی امور شهرستان‌ها» را در دستور کار قرار دهد. چنین اقدامی می‌تواند ضمن مشخص کردن یک مرجع پاسخگو برای پیگیری امور شهرستان‌ها، از پراکندگی مسئولیت‌ها جلوگیری کرده، فرآیندهای اداری را تسهیل کند و زمینه ارتباط مؤثرتر، تصمیم‌گیری سریع‌تر و نظارت منسجم‌تر بر عملکرد واحدهای شهرستانی را فراهم آورد.

در نهایت باید پذیرفت که مدیریت موفق یک استان، صرفاً با اداره امور در مرکز استان محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند سازوکاری مشخص برای ارتباط مستمر، هماهنگی مؤثر و پیگیری نظام‌مند امور در تمامی شهرستان‌هاست. ایجاد جایگاه سازمانی هماهنگ‌کننده امور شهرستان‌ها، می‌تواند گامی عملی در جهت تحقق این رویکرد و تقویت مدیریت یکپارچه در ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد.

انتهای پیام/