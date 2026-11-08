تور تاریخی و فرهنگی در شهرهای دماوند و کیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، تور یک‌روزه تاریخی، فرهنگی و آموزشی به سرپرستی علیرضا حاجی اشرفی و با مدیریت علمی حمید هاشمی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری منطقه، درباره فرصت‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان به تبادل نظر پرداختند.

علی افضلی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دماوند و کیلان، نیازمند تعامل و هم‌افزایی میان متخصصان و فعالان حوزه گردشگری است.

او افزود: این‌گونه بازدیدهای تخصصی می‌تواند زمینه‌ساز شناخت بهتر جاذبه‌های منطقه، تقویت روایتگری میراث فرهنگی و ارائه راهکارهای عملی برای رونق گردشگری شهرستان باشد.

افضلی خاطرنشان کرد: این تور فرصتی برای معرفی بخشی از پیشینه تمدنی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه و تقویت ارتباط میان فعالان صنعت گردشگری در راستای توسعه و معرفی شایسته‌تر دماوند و کیلان بود.

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