به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست خبری معاون میراث فرهنگی استان تهران، مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه میراث‌فرهنگی استان تهران با محوریت حفاظت از آثار تاریخی، مرمت و احیای بناهای ارزشمند، صیانت از محوطه‌های باستانی و ضرورت پاسداشت هویت تاریخی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرتضی ادیب‌زاده معاون میراث فرهنگی استان تهران در این نشست با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث تاریخی به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای نگهداری از آثار تاریخی، تقویت نظارت‌های حفاظتی و پیگیری اقدامات مرمتی تأکید کرد.

او همچنین به اهمیت شناسایی و مستندسازی ظرفیت‌های تاریخی استان و ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، مالکان بناهای تاریخی و جوامع محلی در حفاظت از این آثار پرداخت.

معاون میراث‌فرهنگی استان تهران در ادامه، به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت آثار و بناهای تاریخی، چالش‌های حفاظت و مرمت، اقدامات نظارتی و برنامه‌های پیش‌رو پاسخ داد.

در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاران با طرح پرسش‌ها و دغدغه‌های تخصصی خود، موضوعات مرتبط با صیانت از میراث تاریخی استان را مطرح کردند.

این نشست در راستای تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش آثار تاریخی و تقویت نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی برای حفاظت از میراث گذشتگان برگزار شد.

ادیب‌زاده در پایان این نشست ضمن قدردانی از حضور و همراهی اصحاب رسانه، نقش خبرنگاران را در آگاهی‌بخشی عمومی، معرفی ارزش‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی بسیار اثرگذار دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و انعکاس دغدغه‌ها و مسائل حوزه میراث‌فرهنگی می‌توانند نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی برای صیانت از آثار تاریخی ایفا کنند. وی از تعامل و همراهی خبرنگاران در انعکاس اخبار و اقدامات این حوزه قدردانی کرد.

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