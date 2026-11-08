به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید ملکیان امروز ۱۷ آبان ماه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح شهرستان، از غروب روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه تا بعدازظهر روز جمعه ۲۲ آبان ماه، تمامی اماکن گردشگری و تفریحی شهرستان شامل سافاری‌ها، موتورسواری‌ها، شترسواری و کویر تعطیل بوده و هیچ‌گونه خدماتی به مسافران و گردشگران ارائه نخواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورزنه ادامه داد: در این مدت، تمامی واحدهای اقامتی شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه مسافرها و مهمان‌پذیرها در سایت‌های گردشگری فعال بوده و خدمات‌رسانی خواهند داشت.

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