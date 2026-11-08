۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳

تعطیلی محوطه‌های گردشگری شهرستان ورزنه به مناسبت شهادت حضرت زهرا(ع)

تعطیلی محوطه‌های گردشگری شهرستان ورزنه به مناسبت شهادت حضرت زهرا(ع)

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورزنه از تعطیلی تمامی محوطه‌های گردشگری این شهرستان در غروب روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه تا بعدازظهر روز جمعه ۲۲ آبان ماه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید ملکیان امروز ۱۷ آبان ماه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح شهرستان، از غروب روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه تا بعدازظهر روز جمعه ۲۲ آبان ماه، تمامی اماکن گردشگری و تفریحی شهرستان شامل سافاری‌ها، موتورسواری‌ها، شترسواری و کویر تعطیل بوده و هیچ‌گونه خدماتی به مسافران و گردشگران ارائه نخواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورزنه ادامه داد: در این مدت، تمامی واحدهای اقامتی شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه مسافرها و مهمان‌پذیرها در سایت‌های گردشگری فعال بوده و خدمات‌رسانی خواهند داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081701284
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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