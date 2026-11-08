به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری یکشنبه ۱۷ آبان۱۴۰۵ در نشست با معاونت صنایع‌دستی گفت: توسعه صنایع‌دستی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی بازارهای هدف و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، آموزشگاه‌ها و بازار مصرف است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به تخصیص ۴ خانه صنایع‌دستی با استفاده از اعتبارات وزارتخانه، بر ضرورت بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و افزود: باید با رویکرد شهرستانی، زمینه ایجاد و فعالیت خانه‌های صنایع‌دستی در تمامی شهرستان‌های استان فراهم شود، به‌گونه‌ای که حداقل هر شهرستان از یک خانه صنایع‌دستی برخوردار باشد.

او همچنین از ضرورت برگزاری جلسه و تدوین طرح پژوهشی با محوریت تحلیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی خبر داد و گفت: شناسایی مسیر تولید تا عرضه، بررسی نیازهای بازار و رفع موانع پیش‌روی هنرمندان از موضوعات مهمی است که باید در این طرح مورد توجه قرار گیرد.

تجری با اشاره به ظرفیت نشان‌های ملی و بین‌المللی مرغوبیت صنایع‌دستی بیان کرد: تاکنون ۱۱۸ فقره نشان مرغوبیت ملی و بین‌المللی برای آثار صنایع‌دستی استان ثبت شده است و باید رشته‌های شاخص و مستعد صنایع‌دستی مازندران برای دریافت این نشان‌ها به‌صورت هدفمند شناسایی و معرفی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با بیان اینکه مازندران دارای ۳۳ رشته بومی صنایع‌دستی است، تصریح کرد: شناسایی رشته‌های دارای قابلیت توسعه، توجه به ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای و اولویت‌بندی رشته‌های متناسب با گردشگری منطقه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد در آموزش و فعالیت آموزشگاه‌های صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: باید از نگاه صرفاً عرضه‌محور عبور کنیم و آموزش‌ها و تولیدات را بر اساس نیاز بازار و تقاضای واقعی مخاطبان هدایت کنیم تا آموزش صنایع‌دستی به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی هنرمندان منجر شود.

تجری با اشاره به ظرفیت روستاها و شهرهای مستعد استان برای ثبت ملی و بین‌المللی در حوزه صنایع‌دستی افزود: شناسایی و بررسی ۳۵ تا ۴۰ روستا و شهر دارای استعداد و قابلیت ثبت در این حوزه باید در اولویت قرار گیرد و نتایج بررسی‌ها برای برنامه‌ریزی و پیگیری‌های بعدی اعلام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران همچنین صیانت از هویت صنایع‌دستی مناطق ثبت‌شده را ضروری دانست و خواستار مشارکت جدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حفظ، مراقبت و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی روستاها و شهرهای شاخص استان شد.

تجری با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی هنرمندان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت هنرمندان پیشکسوت و فعالان صنایع‌دستی به‌عنوان بازوان اجتماعی مجموعه میراث‌فرهنگی، می‌تواند در تحقق اهداف سازمانی، شناسایی مسائل و پیگیری و رفع مشکلات هنرمندان نقش مؤثری داشته باشد.

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