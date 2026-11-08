۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶

سرپرست اداره فنی میراث‌فرهنگی استان فارس

پاک‌سازی و مرمت سقف راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز در حال اجراست

پاک‌سازی و مرمت سقف راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز در حال اجراست

پروژه پاک‌سازی، دودزدایی و مرمت بخش‌های مختلف سقف راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امین عباسی گفت: در راستای حفاظت و صیانت از بازار وکیل جنوبی شیراز، عملیات پاک‌سازی و مرمت سقف راسته اصلی این مجموعه تاریخی با تأمین اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

سرپرست اداره فنی میراث‌فرهنگی استان فارس با اشاره به اهمیت این پروژه در حفظ اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی بازار وکیل اظهار کرد: با توجه به آسیب‌ها و آلودگی‌های برجای‌مانده از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱، بخشی از عملیات اجرایی به پاک‌سازی و دودزدایی سطوح آجری، تونیزه‌ها و عرق‌چین‌های سقف اختصاص یافته است.

عباسی افزود: در این بخش، آثار ناشی از دوده و آلودگی‌های حاصل از حریق با انجام اقدامات تخصصی پاک‌سازی می‌شود تا ضمن بهبود وضعیت ظاهری بنا، از آسیب‌های احتمالی به مصالح و عناصر تاریخی آن جلوگیری شود.

او ادامه داد: تعمیر، مرمت و رنگ‌آمیزی نورگیرهای فلزی واقع در بخش فوقانی حجره‌ها نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه است که با هدف سامان‌دهی و بهبود وضعیت عناصر معماری سقف بازار انجام می‌شود.

سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی استان فارس همچنین از اجرای عملیات تعمیر و مرمت بخش‌های آجری در سطوح قائم و منحنی قسمت‌های داخلی راسته اصلی بازار خبر داد و گفت: این اقدامات با توجه به ویژگی‌های معماری بنا و با هدف حفظ ساختار و هویت تاریخی آن در حال انجام است.

بازار وکیل شیراز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و معماری دوره زندیه، از جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی کشور برخوردار است. حفاظت مستمر از اجزای معماری این مجموعه، به‌ویژه سقف‌ها، طاق‌ها و عرق‌چین‌های آجری، نقش مهمی در ماندگاری این اثر ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

اجرای این پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی، گامی در مسیر سامان‌دهی و حفاظت از بخش‌های آسیب‌دیده و فرسوده راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405081701287
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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