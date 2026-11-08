به گزارش خبرنگار میراث آریا، امین عباسی گفت: در راستای حفاظت و صیانت از بازار وکیل جنوبی شیراز، عملیات پاک‌سازی و مرمت سقف راسته اصلی این مجموعه تاریخی با تأمین اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

سرپرست اداره فنی میراث‌فرهنگی استان فارس با اشاره به اهمیت این پروژه در حفظ اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی بازار وکیل اظهار کرد: با توجه به آسیب‌ها و آلودگی‌های برجای‌مانده از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱، بخشی از عملیات اجرایی به پاک‌سازی و دودزدایی سطوح آجری، تونیزه‌ها و عرق‌چین‌های سقف اختصاص یافته است.

عباسی افزود: در این بخش، آثار ناشی از دوده و آلودگی‌های حاصل از حریق با انجام اقدامات تخصصی پاک‌سازی می‌شود تا ضمن بهبود وضعیت ظاهری بنا، از آسیب‌های احتمالی به مصالح و عناصر تاریخی آن جلوگیری شود.

او ادامه داد: تعمیر، مرمت و رنگ‌آمیزی نورگیرهای فلزی واقع در بخش فوقانی حجره‌ها نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه است که با هدف سامان‌دهی و بهبود وضعیت عناصر معماری سقف بازار انجام می‌شود.

سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی استان فارس همچنین از اجرای عملیات تعمیر و مرمت بخش‌های آجری در سطوح قائم و منحنی قسمت‌های داخلی راسته اصلی بازار خبر داد و گفت: این اقدامات با توجه به ویژگی‌های معماری بنا و با هدف حفظ ساختار و هویت تاریخی آن در حال انجام است.

بازار وکیل شیراز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و معماری دوره زندیه، از جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی کشور برخوردار است. حفاظت مستمر از اجزای معماری این مجموعه، به‌ویژه سقف‌ها، طاق‌ها و عرق‌چین‌های آجری، نقش مهمی در ماندگاری این اثر ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

اجرای این پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی، گامی در مسیر سامان‌دهی و حفاظت از بخش‌های آسیب‌دیده و فرسوده راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز به شمار می‌رود.

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