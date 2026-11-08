۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷

بازدید میدانی از محل جانمایی پهنه گردشگری و زیارتی روستای قلات زیارتگاه سادات بندرعباس

بازدید میدانی از محل جانمایی پهنه گردشگری و زیارتی روستای قلات زیارتگاه سادات بندرعباس

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از بررسی میدانی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای ایجاد پهنه گردشگری و زیارتی روستای قلات زیارتگاه سادات در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید روستای قلات زیارتگاه سادات اظهار کرد: با هدف بررسی شرایط اجرای طرح و شناسایی نیازهای زیرساختی پهنه گردشگری و زیارتی روستای قلات زیارتگاه سادات، بازدید مشترکی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب و مدیران شهرستانی بنیاد مسکن، دهیاری و شورای اسلامی روستا در محل اجرای طرح برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این بازدید، موقعیت و شرایط محل جانمایی پهنه از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله وضعیت راه دسترسی، نحوه تأمین و سامان‌دهی مسیرهای ارتباطی و همچنین مدیریت و هدایت آب‌های سطحی به‌عنوان بخشی از الزامات آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز طرح ارزیابی شد.

او بیان کرد: با توجه به ماهیت گردشگری و زیارتی این پهنه، فراهم بودن دسترسی مناسب و پیش‌بینی زیرساخت‌های اولیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی است.

محمدی با اشاره به ضرورت نگاه مشترک دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح بیان کرد: حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در این بازدید، فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل موجود، تبادل نظر کارشناسی و مشخص شدن ابعاد مختلف اقدامات موردنیاز فراهم کرد تا موضوعات مرتبط با آماده‌سازی محل و تأمین زیرساخت‌ها با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081701288
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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