بازدید میدانی از محل جانمایی پهنه گردشگری و زیارتی روستای قلات زیارتگاه سادات بندرعباس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید روستای قلات زیارتگاه سادات اظهار کرد: با هدف بررسی شرایط اجرای طرح و شناسایی نیازهای زیرساختی پهنه گردشگری و زیارتی روستای قلات زیارتگاه سادات، بازدید مشترکی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب و مدیران شهرستانی بنیاد مسکن، دهیاری و شورای اسلامی روستا در محل اجرای طرح برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این بازدید، موقعیت و شرایط محل جانمایی پهنه از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله وضعیت راه دسترسی، نحوه تأمین و سامان‌دهی مسیرهای ارتباطی و همچنین مدیریت و هدایت آب‌های سطحی به‌عنوان بخشی از الزامات آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز طرح ارزیابی شد.

او بیان کرد: با توجه به ماهیت گردشگری و زیارتی این پهنه، فراهم بودن دسترسی مناسب و پیش‌بینی زیرساخت‌های اولیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی است.

محمدی با اشاره به ضرورت نگاه مشترک دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این طرح بیان کرد: حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در این بازدید، فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل موجود، تبادل نظر کارشناسی و مشخص شدن ابعاد مختلف اقدامات موردنیاز فراهم کرد تا موضوعات مرتبط با آماده‌سازی محل و تأمین زیرساخت‌ها با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

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