به گزارش خبرنگار میراث آریا، داریوش نادری روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه اظهار کرد: در راستای تقویت جایگاه تولیدکنندگان و هنرمندان، فراخوان ثبت‌نام هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع دستی استان زنجان به اطلاع تمامی فعالان این حوزه می‌رسد.

معاون صنایع دستی استان زنجان افزود: تمامی تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان محترم حوزه صنایع دستی که دارای اشتیاق و صلاحیت لازم جهت مشارکت در مدیریت و ساختار قانونی این حوزه هستند، می‌توانند جهت ثبت درخواست خود و عضویت در هیئت مؤسس این تشکل، از طریق لینک اعلام شده در این فراخوان اقدام کنند.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت این اقدام بیان کرد: عضویت در این تشکل حرفه‌ای، گامی راهبردی و بسیار مهم در جهت سازماندهی نظام‌مند تولیدکنندگان و حمایت از حقوق آن‌ها محسوب می‌شود. این تشکل می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تسهیل امور قانونی، رفع چالش‌های تولید و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه صادرات محصولات صنایع دستی استان زنجان ایفا کند.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: این تشکل، بستری برای شنیده شدن صدای هنرمندان و تبدیل آن به سیاست‌های حمایتی در سطوح اجرایی خواهد بود.

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