به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترکی روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان و مؤسسه مشق آفرینش، با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری در حوزه آموزش‌های تخصصی گردشگری و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی در محل دانشگاه جامع علمی‌کاربردی هرمزگان برگزار شد.

در این نشست، مؤسسه مشق آفرینش مجموعه‌ای از استانداردها و سرفصل‌های پیشنهادی برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جدید را با تکیه بر تجربه‌های بین‌المللی، نیازسنجی بازار کار و ظرفیت‌های بومی استان هرمزگان ارائه کرد.

این سرفصل‌ها با رویکرد توسعه آموزش‌های کاربردی، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای صنعت گردشگری تدوین شده و ابعاد مختلف اجرایی و آموزشی آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرزانه زاهدی، مسئول آموزش گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در این نشست به تشریح ضوابط، مقررات و اختیارات تفویض‌شده از سوی دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی پرداخت و بر ضرورت رعایت استانداردهای آموزشی مصوب و گذراندن دوره‌های تخصصی در مؤسسات دارای مجوز و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح برای فعالیت در مشاغل مشمول مقررات حرفه‌ای گردشگری تأکید کرد.

همچنین چارچوب‌های قانونی و آموزشی دوره‌های کوتاه‌مدت در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و چگونگی تطبیق سرفصل‌های پیشنهادی با الزامات و استانداردهای آموزشی این دو مجموعه بررسی شد.

از دیگر محورهای این نشست، بررسی راهکارهای کاربردی‌سازی آموزش‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر میان فراگیران دوره‌های تخصصی و فعالان صنعت گردشگری بود.

در این بخش، مدیران مؤسسه مشق آفرینش پیشنهادهایی در زمینه بهره‌گیری عملی از آموخته‌ها، تقویت ارتباط فراگیران با بازار کار و فراهم‌کردن زمینه اشتغال دانش‌آموختگان ارائه کردند.

حاضران همچنین اشتغال‌پذیری فراگیران و تناسب محتوای دوره‌های آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار را از شاخص‌های مهم در طراحی و توسعه همکاری‌های آموزشی مشترک میان دانشگاه، بخش دولتی و مؤسسات غیردولتی دانستند.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، ضرورت ایجاد زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان هنرستانی در رشته‌های هتلداری و گردشگری در استان هرمزگان بود. با توجه به فعالیت هنرستان‌ها و پذیرش هنرجویان در این رشته‌ها، فراهم‌کردن امکان ادامه تحصیل آنان در مقاطع آموزش عالی و دوره‌های تخصصی در مرکز استان، از جمله نیازهای مهم حوزه آموزش گردشگری عنوان شد.

در این راستا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی برای طراحی و راه‌اندازی رشته‌ها و دوره‌های متناسب با زمینه تحصیلی هنرجویان تأکید شد تا دانش‌آموختگان هنرستان‌ها بتوانند مسیر تحصیلی و حرفه‌ای خود را در داخل استان ادامه دهند.

انتهای پیام/