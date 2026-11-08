به گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد هنری «از دل دست»، بستری برای معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای هنرجویان در حوزه سفال و هنرهای وابسته فراهم کرده و مجموعه‌ای از آثار خلاقانه و دست‌ساز هنرجویان را در دو گروه سنی نوجوانان و بزرگ‌سالان به نمایش گذاشته است.

«از دل دست» تلاشی برای به تصویر کشیدن پیوند میان اندیشه، احساس و مهارت دست در خلق آثار سفالی است؛ رویدادی که در آن هنرجویان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر سفال، نگاه و برداشت شخصی خود را در قالب احجام و دست سازه‌های هنری به نمایش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه علاوه بر معرفی استعدادهای نوظهور، فرصتی برای تجربه حضور در یک رویداد هنری، ارائه دستاوردهای آموزشی و تقویت اعتمادبه‌نفس هنرجویان در مسیر فعالیت حرفه‌ای فراهم کرده است.

در حاشیه برگزاری این رویداد، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یزد نیز با حضور در گالری هنری جریان، از آثار ارائه‌شده بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها و فعالیت‌های هنری کارگاه دیباچه قرار گرفت.

نمایشگاه «از دل دست» از ۱۴ تا ۱۶ آبان ماه، ساعت ۱۸ تا ۲۲، در گالری هنری جریان واقع در میدان قرآن یزد میزبان علاقه‌مندان به هنر و صنایع‌دستی است.

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