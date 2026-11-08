به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت السلام و المسلمین محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی به همراه بهنام رحیم‌زاده معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از کارگاه شیشه فوتی شکرگزار تبریز، بخش‌های مختلف کارگاه و مراحل تولید شیشه‌فوتی را مورد بررسی قرار داده و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح توسعه و برنامه‌های مجموعه برای تکمیل زنجیره تولید قرار گرفتند.

تأمین ارز مورد نیاز برای خرید تجهیزات تخصصی از سوی بانک مرکزی، محدودیت‌های ناشی از موقعیت جغرافیایی کارگاه در شهرک صنعتی و ضرورت تسهیل روند تکمیل پروژه، از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید از کارگاهی با بیش از ۲۵۰ نفر اشتغال در حوزه صنایع‌دستی مطرح و درباره راهکارهای رفع آن‌ها گفت‌وگو شد.



در ادامه، ظرفیت اقتصادی تولید شیشه‌فوتی و میزان ارزش افزوده حاصل از تکمیل فرآیند تولید مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس توضیحات ارائه‌ شده، ارزش افزوده محصول در مسیر تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش یابد و کیفیت تولیدات این مجموعه نیز امکان حضور و رقابت در بازارهای بین‌المللی و رقابت با برندهای اروپایی را فراهم می‌کند.



همچنین برنامه ورود به حوزه سفال در فاز دوم توسعه مجموعه مطرح شد که با اجرای آن، زمینه تنوع‌بخشی به تولیدات و گسترش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی فراهم خواهد شد.



در این بازدید، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی این مجموعه، بر ضرورت پیگیری مسائل مطرح‌شده و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع تأکید کرد.



معاون صنایع‌دستی آذربایجان شرقی نیز با بررسی مسائل فنی و اجرایی کارگاه، بر پیگیری موانع موجود در مسیر توسعه مجموعه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل روند تکمیل پروژه تأکید کرد.

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