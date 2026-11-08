دستگیری ۴حفار غیرمجاز در شهرستان چالوس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا کردان ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی میراث‌بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد مشکوک در منطقه مرزن‌آباد، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان چالوس با همکاری عوامل انتظامی و با دستور قضایی به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: مأموران در عملیاتی مشترک، ۴ نفر را در حین حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

او با اشاره به قوانین مربوط به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب تصریح کرد: ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی است.

کردان تأکید کرد: با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه تبلیغ، خرید و فروش و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب با هدف کشف آثار و اموال تاریخی، برخورد قانونی خواهد شد.

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