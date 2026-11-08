به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید آقاجانی امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای اقامه نماز اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر جایگاه نماز در هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه، از اهتمام این اداره‌کل به مسائل دینی و رسیدگی به وضعیت نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی مسیرهای گردشگری و بین‌راهی قدردانی کرد.



رئیس ستاد اقامه نماز آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش حمایتی ستاد اقامه نماز در همراهی با دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: ستاد اقامه نماز خود را کمک‌کار مجموعه‌ها و دستگاه‌ها می‌داند تا زمینه اقامه نماز، پخش اذان و دسترسی مناسب مردم به نمازخانه‌ها فراهم باشد. این همراهی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که هر دستگاه، متناسب با حوزه مأموریت و مسئولیت خود، نسبت به فراهم کردن امکانات لازم اهتمام داشته باشد.



او با تقدیر از حساسیت و دغدغه‌مندی مجموعه میراث‌فرهنگی استان در این حوزه افزود: من حیث‌المجموع، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی در کنار مسئولیت خطیر خود در حفاظت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی، به ابعاد فرهنگی و اعتقادی خدمات خود نیز توجه دارد. رسیدگی به نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی در مسیرهای گردشگری و بین‌راهی، از جمله اقداماتی است که آثار آن مستقیماً در تجربه سفر و رضایت مردم نمایان می‌شود و اهتمام این مجموعه در این زمینه شایسته تقدیر است.



آقاجانی با بیان اینکه حق برخورداری از فضای مناسب برای اقامه نماز، به تعداد مراجعه‌کنندگان وابسته نیست، تصریح کرد: حتی اگر در یک مقطع زمانی فقط یک نفر به نمازخانه مراجعه کند، در نظام جمهوری اسلامی حق با همان یک نفر است و باید امکان اقامه نماز برای او فراهم باشد. البته واقعیت این است که شمار قابل توجهی از مردم اهل نماز هستند و در سفر و ترددهای جاده‌ای نیز به این فضاها مراجعه می‌کنند. از این رو، کیفیت، پاکیزگی، دسترس‌پذیری و آمادگی نمازخانه‌ها باید همواره مورد توجه قرار گیرد.



او با اشاره به ضرورت استمرار اقدامات انجام‌شده خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و دغدغه‌ای که در مجموعه میراث‌فرهنگی استان نسبت به این موضوع وجود دارد، همچنان در برخی موارد نیازمند توجه بیشتر به وضعیت نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی هستیم. انتظار می‌رود این موضوع در بازدیدها و ارزیابی‌های مستمر مورد بررسی قرار گیرد و نواقص احتمالی با همکاری مجموعه‌های مسئول برطرف شود.



رئیس ستاد اقامه نماز در بخش دیگری از سخنان خود، ایمان را از وجوه تمایز هویت ایران اسلامی دانست و اظهار کرد: وجه تمایز جامعه ما، ایمان و پیوند عمیق مردم با باورهای دینی است. این هویت در رفتار اجتماعی، مناسبات فرهنگی و حتی نحوه میزبانی از مسافران و گردشگران تجلی پیدا می‌کند. بنابراین، فراهم کردن امکان ادای فریضه نماز برای مردم در مسیرهای سفر، اقدامی خدماتی صرف نیست و با پاسداشت ارزش‌های اعتقادی جامعه ارتباط دارد.



او در پایان با تأکید بر جایگاه مجموعه میراث‌فرهنگی در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی کشور بیان کرد: این اداره‌کل به دلیل ارتباط گسترده با گردشگران، مسافران و بازدیدکنندگان آثار تاریخی، مسئولیت فرهنگی مهمی بر عهده دارد. توجه به نیازهای معنوی و رفاهی مردم در کنار مأموریت‌های تخصصی این مجموعه، می‌تواند تصویر شایسته‌تری از فرهنگ و میهمان‌نوازی جامعه ایرانی به گردشگران ارائه کند. امید است با استمرار این رویکرد و تقویت همکاری میان شورای اقامه نماز و اداره‌کل، زمینه ارتقای هرچه بیشتر وضعیت نمازخانه‌ها و خدمات بهداشتی در مسیرهای گردشگری فراهم شود.

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