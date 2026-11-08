برگزاری شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول با بررسی بیش از ۱۰۰ پرونده در اصفهان و فلاورجان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۷ آبان ماه با اعلام این مطلب گفت: علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه به‌منظور حضور در جلسات شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول به استان اصفهان سفر می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: جلسات تخصصی شورای ملی ثبت و حریم در روزهای دوشنبه ۱۸ آبان ماه و سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه برگزار می‌شود و در جریان این نشست‌ها، بیش از ۱۰۰ پرونده مرتبط با ثبت ملی آثار تاریخی و تعیین حریم بناهای تاریخی استان موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

کرم‌زاده با اشاره به جزئیات پرونده‌های در دستور کار این جلسات افزود: پرونده ثبت ملی ۱۰۰ اثر تاریخی و همچنین تعیین حریم بیش از ۵۰ بنای تاریخی ازجمله موضوعات مطرح در جلسات شورای ملی ثبت و حریم خواهد بود.

او تصریح کرد: با توجه به سهم قابل‌توجه شهرستان فلاورجان از پرونده‌های آماده بررسی، بخشی از جلسات شورای ملی ثبت و حریم روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه در این شهرستان برگزار می‌شود تا پرونده‌های مربوط به آثار تاریخی فلاورجان نیز موردبررسی قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین از افتتاح چند پروژه میراثی استان اصفهان در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه با حضور رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: این برنامه در ادامه سفر علیرضا ایزدی به استان اصفهان برگزار خواهد شد.

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