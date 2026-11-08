حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا ضمن اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره تولید در واحدهای صنایع‌دستی بیان کرد: یکی از مسائل اساسی در توسعه این حوزه، فراهم‌کردن امکان دسترسی مستمر به مواد اولیه، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های مورد نیاز است. بخشی از تجهیزات و ملزومات فنی این فعالیت‌ها از طریق واردات تأمین می‌شود و فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و خرید ماشین‌آلات می‌تواند بر هزینه تمام‌شده و سرعت توسعه تولید تأثیر بگذارد. تسهیل این فرآیندها باید در اولویت حمایت از واحدهای دارای ظرفیت توسعه قرار گیرد.



نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی کارگاه شیشه‌فوتی افزود: آنچه که کارگاه شیشه فوتی شکرگزار را به ظرفیتی قابل توجه تبدیل می‌کند، امکان مدیریت مراحل مختلف تولید و دستیابی به محصول نهایی با ارزش افزوده بالاست. به نحوی که در این الگوی تولید، تکمیل زنجیره فعالیت از تأمین مواد اولیه تا ساخت و عرضه محصول، می‌تواند ارزش اقتصادی محصول را تا چندین برابر افزایش دهد. برآورد مطرح‌شده درباره این مجموعه، ظرفیت دستیابی به ارزش افزوده‌ای در حدود ۱۰ برابر است که اهمیت سرمایه‌گذاری و حمایت از استمرار فعالیت آن را دوچندان می‌کند.

او با تأکید بر توان رقابتی محصولات تولیدی اظهار کرد: کیفیت و ظرفیت فنی این مجموعه به‌گونه‌ای است که امکان رقابت محصولات آن با برندهای معتبر اروپایی وجود دارد. چنین ظرفیتی برای صنایع‌دستی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند زمینه حضور محصولات ایران اسلامی را در بازارهای باارزش‌تر جهانی فراهم کند. در این مسیر، ارتقای کیفیت، تأمین تجهیزات مناسب و ایجاد امکان تولید مستمر باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شود.



باقری بنابی با اشاره به اشتغال‌زایی این کارگاه تصریح کرد: در شرایطی که ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی کشور است، فعالیت مجموعه‌ای با اشتغال مستقیم و خانگی بیش از ۲۵۰ نفر اهمیت قابل توجهی دارد. گسترش این ظرفیت می‌تواند دامنه اشتغال را به بخش‌های مختلف تولید و تکمیل محصول توسعه دهد و زمینه مشارکت بیشتر نیروی انسانی، به‌ویژه فعالان مهارتی و تولیدکنندگان خانگی، را فراهم کند.



نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی همچنین از برنامه ورود این مجموعه به حوزه سفال در فاز دوم توسعه خبر داد و خاطرنشان کرد: اضافه‌شدن سفال به فعالیت‌های تولیدی مجموعه شیشه‌فوتی شکرگزار، امکان تنوع‌بخشی به محصولات و گسترش زنجیره فعالیت‌های صنایع‌دستی را فراهم می‌کند. تحقق این مرحله نیازمند تأمین زمین، توسعه فضای کارگاهی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و دسترسی به منابع مالی متناسب با حجم سرمایه‌گذاری است. در این زمینه، نقش شهرک‌های صنعتی در تأمین زمین و تسهیل استقرار و توسعه واحدهای تولیدی اهمیت دارد.



او در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از کارآفرینان این حوزه گفت: پیگیری مطالبات این مجموعه در زمینه تسهیلات بانکی، تأمین ارز و تجهیزات و رفع موانع زیرساختی را از مسیر تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول دنبال خواهیم کرد. انتظار می‌رود مجموعه دستگاه‌های مرتبط نیز با نگاه حمایتی و شناخت ظرفیت اقتصادی این طرح، برای تسریع در رفع موانع همکاری کنند. حفظ اشتغال موجود، توسعه فعالیت‌های خانگی، افزایش ارزش افزوده و فراهم‌کردن زمینه رقابت محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی، دستاوردهایی است که ضرورت توجه جدی به این مجموعه را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/