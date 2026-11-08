به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، کارگروه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شهربابک یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به ریاست سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار شهربابک و با حضور غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، روسا ادارات و نمایندگان بخش خصوصی عضو کارگروه، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های گردشگری، موانع توسعه زیرساخت‌های اقامتی، حمایت از سرمایه‌گذاران، ساماندهی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و راهکارهای رونق صنایع‌دستی شهربابک مورد بررسی قرار گرفت.

سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقتصادی شهربابک اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، صدور مجوزهای موردنیاز و پرداخت تسهیلات صنایع‌دستی آمادگی دارد و می‌تواند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی شهرستان افزود: از مجموع ۳۲ اقامتگاه بوم‌گردی دارای مجوز در شهربابک، ۲۳ مجموعه فعال هستند و ضروری است دلایل غیرفعال بودن سایر اقامتگاه‌ها بررسی و برای بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت برنامه‌ریزی شود.

او همچنین توسعه مراکز اقامتی و احداث هتل‌های جدید را از نیازهای مهم شهربابک دانست و با اشاره به حضور تیم فوتبال مس در لیگ برتر و افزایش تقاضا برای خدمات اقامتی، پیشنهاد کرد از ظرفیت مجموعه‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده شود.

محسن‌نژاد در ادامه از آمادگی برای استخراج مطالعات مرتبط با شهربابک از طرح جامع گردشگری استان خبر داد و گفت: با در اختیار قرار گرفتن مطالعات انجام‌شده، می‌توان ضمن جلوگیری از موازی‌کاری و صرف هزینه‌های تکراری، نیازهای مطالعاتی و اولویت‌های برنامه‌ریزی گردشگری شهرستان را مشخص کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی را از دیگر محورهای مورد حمایت اداره‌کل عنوان کرد و افزود: شهربابک می‌تواند نخستین شهرستان استان باشد که این طرح را به مرحله اجرا می‌رساند، در صورت تامین زمین مناسب، امکان پیگیری منابع مالی از ظرفیت وزارت میراث‌فرهنگی، اعتبارات استانداری و مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه‌های صنعتی وجود دارد.

او همچنین ساماندهی بلوار خلیج فارس و بررسی امکان تبدیل بخشی از آن به محور گردشگری و محل عرضه دائمی صنایع‌دستی را از پیشنهادهای قابل پیگیری دانست.

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت رویدادمحوری در توسعه گردشگری شهرستان تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی و گردشگری باید به عاملی برای جذب گردشگران از سراسر کشور تبدیل شوند و آثار اقتصادی آن‌ها در قالب افزایش اقامت، رونق هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها و کسب‌وکارهای محلی نمایان شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های شهربابک در حوزه سنگ‌های قیمتی و فیروزه، پیشنهاد برگزاری نمایشگاه ملی گوهرسنگ‌ها در این شهرستان را مطرح کرد و ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر از فعالان حوزه فیروزه و تعاونی‌های مرتبط را زمینه‌ای مناسب برای برگزاری رویدادهای تخصصی، نمایشگاه‌های ملی و معرفی جایگاه هنر و صنعت فیروزه شهربابک دانست.

او همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های شهرستان در برنامه‌های گردشگری استان از جمله رویدادهای مرتبط با جاده ادویه و موسیقی نواحی تاکید کرد و بهره‌گیری از این فرصت‌ها را در راستای افزایش سهم شهربابک از گردشگری رویدادمحور ضروری دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در بخش دیگری از این نشست، پیگیری مسائل و مشکلات مجموعه تاریخی میمند را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: موضوعاتی از جمله تامین آب و برق، تعیین وضعیت بهره‌بردار، نحوه ورود دهیاری به مدیریت مجموعه و ساماندهی درآمدهای حاصل از پارکینگ باید با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط بررسی و تعیین تکلیف شود، همچنین نیازهای اعتباری این مجموعه باید به‌صورت دقیق احصا و برای تامین آن‌ها پیگیری لازم انجام شود.

او با اشاره به ظرفیت شهربابک برای میزبانی نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی، کمبود سالن چندمنظوره را از موضوعات قابل بررسی دانست و استفاده از ظرفیت فضاهای موجود شهرستان را راهکاری برای توسعه فعالیت‌های نمایشگاهی عنوان کرد.

محسن‌نژاد در پایان، موقعیت شهربابک در مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی جنوب به مرکز کشور را فرصتی مهم برای سرمایه‌گذاری در ایجاد مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و اقامتی بین‌راهی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت در راستای توسعه گردشگری، اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی تاکید کرد.

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