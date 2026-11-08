رونالدو به سینما آمد

به گزارش میراث آریا، کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال پرتغال که به تازگی از بازی‌های ملی خداحافظی کرده است، فصل تازه‌ای از فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرده و با ورود به صنعت سینما، تهیه‌کنندگی نخستین فیلم بلندش را برعهده گرفته است. این فیلم یک کمدی اکشن با عنوان «استانت‌ناتس» است که با همکاری متیو وان، کارگردان و تهیه‌کننده بریتانیایی شناخته‌شده برای ساخت مجموعه‌های «کینگزمن» ساخته می‌شود.

این پروژه نخستین فیلمی خواهد بود که زیر نظر شرکت مشترک تولید فیلم و تلویزیون «UR MARV» منتشر می‌شود؛ شرکتی که رونالدو و متیو وان آن را تاسیس کرده‌اند.

داستان فیلم درباره بدلکاران سینماست؛ زنان و مردانی که اجرای صحنه‌های خطرناک فیلم‌ها را برعهده دارند و اغلب در پشت صحنه باقی می‌مانند. ماجرا درباره دو بدلکار بااستعداد است که برای نجات باشگاه ورزشی محلی خود در تولید یک فیلم بزرگ هالیوودی همکاری کنند. با این حال، روند تولید به‌تدریج از کنترل خارج می‌شود؛ چراکه صحنه‌های بدلکاری هر بار خطرناک‌تر می‌شوند و تنش میان دو بازیگر اصلی فیلم نیز افزایش می‌یابد.

کریس همسورث و سم راکول بازیگر برنده جایزه اسکار، در این فیلم نسخه‌هایی از شخصیت واقعی خود را بازی می‌کنند. مت دیمون نیز در آن حضور کوتاهی خواهد داشت.

کارگردانی «استانت‌ناتس» را دیمین والترز برعهده دارد؛ بدلکار و طراح صحنه‌های بدلکاری که برای فعالیتش در فیلم «اسکای‌فال» جایزه انجمن بازیگران آمریکا را دریافت کرده است. از دیگر آثار کارنامه او می‌توان به «دنیای ژوراسیک: قلمرو»، «دکتر استرنج در چندجهانی جنون»، مجموعه فیلم‌های «کینگزمن» و «۴۷ رونین» اشاره کرد.

در این پروژه چند بدلکار سرشناس نیز حضور دارند؛ از جمله بابی هالند هانتون، بدلکار همیشگی کریس همسورث؛ گرگ تاونلی که در فیلم‌های «مرد عنکبوتی» بدلکاری تام هالند را انجام داده است؛ پل لو بدلکار مجموعه‌های «هری پاتر» و «بازی تاج‌وتخت»؛ و هاروکا اوشیما که در فیلم «زمانی برای مردن نیست» و مجموعه «ماتریکس» فعالیت داشته است.

کریستیانو رونالدو، چند پروژه دیگر سینمایی و تلویزیونی نیز در دست کار دارد.

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