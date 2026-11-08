به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نمایش، اجرای نمایش «شاخ بی‌سر» به تهیه‌کنندگی سروش مکری و کارگردانی محمد برهمنی چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در کاخ هنر به پایان می‌رسد. این نمایش در دور دوم اجرای خود در کاخ هنر روی صحنه رفت که این اجرا نیز به دلیل تصادف بازیگر نقش اول زن آن با وقفه ۲ هفته‌ای مواجه شد و درنهایت از ۳ تا ۲۰ آبان به صحنه بازگشت.

همچنین گروه اجرایی «شاخ بی سر» در تدارک روی صحنه بردن این نمایش در شهر شیراز هستند که اطلاعات مربوطه متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

در ابتدای اجرا در مهر ماه، مهشید خدادی بازیگر نقش اول زن بود و سپس سارا رسول‌زاده این نقش را برعهده گرفت.

فروش بلیت‌های روزهای پایانی «شاخ بی سر» هم‌اکنون در سامانه تیوال به آدرس (https://www.tiwall.com/s/shakh۳) انجام می‌شود.

در خلاصه داستان «شاخ بی‌سر» آمده است: «بعضی از حیوانات لحظه‌ای بعد از قطع شدن سر، همچنان می‌دَوَند. بعضی از خاطره‌ها هم همین‌طور…»

«شاخ بی‌سر» که برداشتی آزاد از «هملت» و «ادیپ شهریار» است.

محمد برهمنی، سارا رسول زاده، مهدی یگانه و علیرضا حق‌پرست در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح: محمد موحدنیا و مینا اول، طراح صحنه و آکسسوار: فرشید جعفری، طراح حرکت: پردیس زارع، طراحان نور: محمدرضا رحمتی و نیلوفر نقیب‌ساداتی، طراح صدا و آهنگساز: محمدحسین غفاری، طراح لباس: دینا یوسف‌پور، طراح گرافیک: آرش وکیل‌زاده، تصویرگر، سازنده ماسک و آکسسوار: پریسا غلامیان، دستیار کارگردان: مریم بهمن‌پور، گروه کارگردانی: پارسیا توکلی و دی ناظمی، مدیران صحنه: امیر دیندار، آرمان امیری و محمدجواد کرمی، دستیاران صحنه: دریا جوادی، آرمین ایروانی و کیان ایرانی، دستیاران نور: یگانه نورائی، آندیا اسلامی، علی فنی، نرگس صادقیان و عماد ابراهیمی، دستیار لباس: نگار وفابخش، دوخت لباس: حسین پناهی، مهندس صدا: شایان صفوی، مجری صدا: کیارش مرادی، مربی آواز: سحر ستوده، عکاس: شاهین آزما، مدیر تبلیغات: نوید آغاز، سازنده تیزر: سامان رستمی، موشن آرتیست: یاسر طباطبایی، عوامل سالن: حمید شمشیری، بهروز پرنیان و امیرعلی کیانی، مدیر روابط عمومی و مارکتینگ: نغمه دانش‌آشتیانی، مدیر ارتباط با رسانه: محمد کفیلی اشاره کرد.

کاخ هنر در خیابان حافظ، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰ واقع شده است.

عکس های خبر از شاهین آزما است.

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