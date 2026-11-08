به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: عملیات مرمت این بنای تاریخی با هدف حفاظت، صیانت از ارزش‌های معماری و تاریخی و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به آب‌انبار تاریخی لاج انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بیش از ۲ میلیارد ریال اختصاص یافت که با پیگیری نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی و مساعدت فرمانداری شهرستان خواف، از محل حقوق دولتی تأمین اعتبار شد.

باعقیده با قدردانی از حمایت و همراهی فرمانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت و میراث فرهنگی منطقه، زمینه را برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان خواف و بهره‌مندی بیشتر جوامع محلی از این ظرفیت‌ها فراهم می‌کند.

باعقیده تصریح کرد: آب‌انبار تاریخی لاج به‌عنوان یکی از عناصر ارزشمند معماری بومی منطقه، پس از انجام عملیات مرمتی، شرایط مناسب‌تری برای حفاظت و معرفی به گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی خواهد داشت.

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