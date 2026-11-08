به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای تقویت ارتباط میان نظام اجرایی کشور و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و با هدف بهره‌گیری از دستاوردهای علمی در حل مسائل و چالش‌های اجرایی، فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری مرتبط با حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه را منتشر کرد.

این فراخوان با رویکرد تبدیل دانش دانشگاهی به راهکارهای عملیاتی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارتقای عملکرد بخش‌های تخصصی وزارتخانه تدوین شده است.

بر اساس این فراخوان، وزارت میراث‌فرهنگی از رساله‌های دکتری دفاع‌شده طی دو سال اخیر که از نظر موضوعی با اولویت‌های این وزارتخانه ارتباط داشته و بتوانند به نیازهای واقعی، مسائل و چالش‌های اجرایی آن پاسخ دهند، پس از بررسی و تایید معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی حمایت مادی و معنوی به عمل می‌آورد.

حوزه‌های مشمول این فراخوان شامل میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و همچنین امور بین‌الملل و دیپلماسی عمومی است. میزان حمایت مالی از رساله‌های منتخب، با توجه به ارزیابی و تایید حوزه تخصصی مرتبط، از ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

این حمایت از محل یک درصد اعتبار هزینه‌ای و با تایید شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) انجام خواهد شد و پرداخت مبالغ مصوب نیز پس از اخذ تأییدیه این شورا و انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

همچنین برای رساله‌های برگزیده، گواهی به‌عنوان «پژوهش کاربردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» صادر خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت میراث‌فرهنگی، متقاضیان می‌توانند رساله دفاع‌شده خود را به همراه خلاصه گزارش عملیاتی مطابق فایل پیوست فراخوان، به نشانی الکترونیکی boodjeh@mcth.ir ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و رساله‌های ارسالی پس از بررسی در حوزه‌های تخصصی مربوطه، در صورت احراز شرایط و اخذ تاییدیه‌های لازم، مشمول حمایت خواهند شد.

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