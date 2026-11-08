به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «داستان زندگی من» نوشته برایان هیل نویسنده و کارگردان سرشناس کانادایی، به کارگردانی سعید هنرآموز از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

هومن کیایی و مجتبی رجبی معمار در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

بلیت‌فروش این اثر از یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در سایت تیوال به نشانی tiw. al/9QyI آغاز شده است.

نمایش «داستان زندگی من» (The Story of My Life) به نویسندگی و کارگردانی برایان هیل و با آهنگسازی و ترانه‌سرایی نیل بارترام در سال ۲۰۰۷ و در اولین اجرای بزرگ خود در تورنتو (کانادا) برنده جایزه معتبر «دورا» (مهم‌ترین جایزه تئاتر کانادا) و نامزد دریافت جایزه بهترین نمایشنامه جدید سال شد.

این اثر همچنین در سال ۲۰۰۹ در تئاتر برادوی نیویورک روی صحنه رفت و در مراسم جوایز دراما دسک (Drama Desk Awards) که یکی از مهم‌ترین جوایز سالانه تئاتر آمریکا و برادوی (در کنار جایزه تونی) است، در چهار رشته اصلی بهترین نمایشنامه (Outstanding Book of a Musical)، بهترین اثر موزیکال سال (Outstanding Musical)، بهترین موسیقی (Outstanding Music) و بهترین بازیگر مرد (Outstanding Actor) نامزد دریافت جایزه شد.

نمایشنامه «داستان زندگی من» به دلیل ساختار خاص دو شخصیتی‌اش، بعد از موفقیت در برادوی آمریکا، در کشورهای مختلف دنیا از جمله انگلستان (لندن)، آلمان، کانادا، برزیل و کره جنوبی بارها روی صحنه رفته است و یکی از آثار پرفروش و محبوب تئاتر معاصر در دنیا به شمار می‌رود.

عوامل نمایش «داستان زندگی من» عبارتند از:

نویسنده: برایان هیل، مترجم و کارگردان: سعید هنرآموز، مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، طراح صحنه: سعید یزدانی، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح گرافیک، عکاس: محمدصادق زرجویان، آهنگساز: امیر صدیقیان، مدیر اجرایی: غزال فرخندی، دستیار کارگردان: توحید لواسانی، دستیار صحنه: حسین میرهاشمی، تبلیغات: کت استودیو، ساخت تیزر، مستند: ارشیا ثقفی، موشن گرافی: امیرحسین ستوده نسب، روابط عمومی: ثمین واضحی، زهرا حسینی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.

انتهای پیام/