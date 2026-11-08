به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام دستگاه‌های برتر جشنواره شهید رجایی در سطح استان و بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل توانست رتبه برتر را در شاخص اختصاصی اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی به خود اختصاص دهد.

مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان رئیس و دبیر جشنواره شهید رجایی استان، در آیین اختتامیه این جشنواره، با اهدای تندیس و لوح تقدیر از جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل به پاس کسب این موفقیت تجلیل کردند.

این موفقیت حاصل توجه به جایگاه اطلاع‌رسانی هدفمند، تبیین دستاوردها، انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین تعامل مؤثر با رسانه‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی برای آگاهی‌بخشی به جامعه است.

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