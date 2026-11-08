تیزر نمایش «مسلوب» رونمایی شد

به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، تیزر نمایش «مسلوب» به تهیه‌کنندگی نورالدین حیدری ماهر و مبین زبرجدی و نویسندگی و کارگردانی امیر آقاباقری رونمایی شد.



بلیت سانس‌های جدید این نمایش که از ۱۰ آبان ماه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه رفته است، در سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/masloob در دسترس مخاطبان است.



«مسلوب» روایت شبِ سرنوشت‌ساز خانواده‌ای است که زیر نقاب آشتی، رازهایی ترسناک را پنهان کرده‌اند؛ جایی که یک خاموشیِ چندثانیه‌ای، قتلی در تاریکی و یک پرونده جنایی، نقاب از چهره واقعی آدم‌ها برمی‌دارد.





در توضیح این اثر آمده است: «آیا واقعاً زمین گرد است و هر کس تاوان کارهایش را پس می‌دهد، یا عدالت فقط واژه‌ای خیالی برای آرام کردن انسان‌های بی‌پناه است؟»



مهرداد ضیایی، ساغر خواجه‌امیری، شهاب عباسیان، بابک عبدی، لعیا فرهمند، عرفان دشتی، فرحان شجاعی، زهرا رادمهر، یونس جلیلی‌فر، مبینا کلاته و امیر آقاباقری بازیگران این نمایش هستند.



عوامل نمایش «مسلوب» عبارتند از:

مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، مدیر اجرایی: غزال فرخندی، منشی صحنه: دنیا زکوی، دستیار کارگردان: بهار منظورالاجداد، مدیر صحنه و گروه کارگردانی: پرهام صادقی، طراح گریم: افسانه قلیزاده، طراح صحنه و نور: حمیدرضا منجر، آهنگساز: علی بهادری، طراح لباس: یلدا هیروندی، مدیر اجرایی صحنه و لباس: مهتاب مطلق، ساخت دکور و لوازم صحنه: علی حسینی، مهتاب مطلق، سازندگان قطعه‌ها: نارین سحری، شهره کاظمی، ستاره خدایی، کیمیا مومنی، درسا نصیری، طراح گرافیک، عکاس: محمدصادق زرجویان، تبلیغات: کت استودیو، ساخت تیزر و مستند: ارشیا ثقفی، موشن‌گرافی: امیرحسین ستوده‌نسب، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، روابط عمومی: ثمین واضحی و زهرا حسینی.

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