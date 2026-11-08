به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی، روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵، در نشست با نمایندگان بانک‌های عامل، روند اجرایی پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان این حوزه را بررسی کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست با اشاره به نقش تسهیلات حمایتی در پایداری و توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی گفت: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زای هرمزگان است و حمایت مالی از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان این بخش می‌تواند زمینه توسعه کارگاه‌های تولیدی، افزایش ظرفیت عرضه محصولات و تقویت بازار فروش صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

او افزود: منابع تسهیلات حمایتی صنایع‌دستی از دو محل اعتبارات ملی و سهمیه اختصاص‌یافته به استانداران تأمین می‌شود که هر دو مسیر نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالان این حوزه دارند. بهره‌گیری مناسب از این منابع می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد محلی، به‌ویژه در مناطق مستعد صنایع‌دستی استان، کمک کند.

رمجی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت این اعتبارات بیان کرد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در چارچوب ماده ۹۵ جزء یک، فرصت مناسبی برای حمایت از هنرمندان و صاحبان کسب‌وکارهای صنایع‌دستی است و ضروری است با همکاری و تعامل نزدیک بانک‌های عامل، روند بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اضافه کرد: در این نشست، آخرین وضعیت پرونده‌های معرفی‌شده، مراحل بررسی و پرداخت تسهیلات و همچنین مسائل و موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسهیل فرایندها و تسریع در پرداخت منابع به متقاضیان بررسی شد.

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