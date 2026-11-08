به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم شعبان پور امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: انجمن‌های دوستداران میراث‌فرهنگی ۴ روستای دهستان سرخس بخش مرکزی شهرستان با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، نماینده بخشداری بخش مرکزی، روسا و تعدادی از اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاها، روسای پایگاه‌های بسیج و تعدادی از معتمدین و دوستداران میراث‌فرهنگی روستاها تشکیل و اولین جلسه آن‌ها برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخس ادامه داد: براساس هماهنگی های قبلی انجام شده و با توجه به دستور مساعد بخشدار مرکزی شهرستان، دهیاران موظف شدند پیرامون آثار تاریخی داخل روستاها میخ کوبی و تابلوی معرفی بنا با هماهنگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه و نصب کنند. هم‌چنین با توجه به تهیه تابلوی یکپارچه برای روستاهای شهرستان، مقرر شد مطابق دستور فرماندار شهرستان، دهیاران در قسمت ویژگی‌های خاص روستا عنوان اثر ثبتی روستا را قید کنند.

شعبان پور افزود: از برنامه‌های در دست اقدام میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تسهیل در صدور مجوز و اعطای تسهیلات اشتعال‌زایی به هنرمندان صنایع‌دستی برای راه اندازی کارگاه صنایع‌دستی با اولویت هر روستا یک کارگاه صنایع‌دستی است که در همین راستا در روستای ابراهیم آباد و با حضور هنرمندان صنایع دستی، راه‌اندازی دو کارگاه صنایع دستی مصوب شد.

او تصریح کرد: امکان حضور هنرمندان فعال صنایع دستی در مرکز صنایع دستی شهرستان و نمایشگاه های فصلی در سطح شهرستان و استان توسط میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و همچنین برندسازی و فروش آنلاین از توصیه‌هایی بود که به هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایع دستی در این بازدیدها اعلام شد.

تحویل احکام اعضای انجمن‌های میراث‌فرهنگی روستاها

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخس گفت: در این بازدیدها ظرفیت و پتانسیل روستاها در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بررسی و احکام اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی روستاهای قوش خزائی، قوش علیجان، تام مختار و ابراهیم آباد اهدا شد.

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