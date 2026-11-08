۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۷

چاپ ایتالیایی کامل‌ترین شاهنامه فردوسی به ایران رسید

چاپ ایتالیایی کامل‌ترین شاهنامه فردوسی به ایران رسید

مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیدار با قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، نسخه برگردان (فاکسیمیله) شاهنامه فردوسی را که با همکاری متخصصان ایتالیایی تهیه شده است، به معاونت میراث فرهنگی تقدیم کرد.

به گزارش میراث آریا، محمدتقی امینی، مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی پیشین ایران در ایتالیا، امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور دیدار کرد.

او در این دیدار با تقدیم یک جلد شاهنامه نفیس فردوسی به معاونت میراث فرهنگی گفت: تهیه این نسخه برگردان (فاکسیمیله) شاهنامه فردوسی با همکاری یکی از مؤسسات تخصصی ایتالیا و حمایت‌های معاونت میراث‌فرهنگی کشور انجام شد.

امینی ادامه داد: برای اجرای دقیق این پروژه، سه هیئت تخصصی از مؤسسه ایتالیایی به تهران اعزام شدند و با حضور در کاخ‌موزه گلستان، جزئیات نسخه اصلی را از جمله نگاره‌ها، چهره‌پردازی‌ها، طلاکاری و ظرایف هنری بررسی کردند تا نسخه بازتولیدشده، بیشترین تطابق را با اصل اثر داشته باشد.

به گفته او، ایتالیا در زمینه چاپ و بازآفرینی نسخه‌های خطی نفیس از تجربه و تخصص قابل توجهی برخوردار است و اجرای این پروژه نیز با صرف هزینه و زمان قابل توجه و با هدف تقویت تعاملات فرهنگی ایران و ایتالیا صورت گرفت.

رایزن فرهنگی پیشین ایران در ایتالیا با اشاره به ویژگی‌های نسخه اصلی شاهنامه نگهداری‌شده در کاخ گلستان گفت: این نسخه از شاهنامه، نسخه‌ای کامل و منحصربه‌فرد در میان نمونه‌های شناخته‌شده در جهان است که در ۷۰۰ صفحه و با ۲۲ نگاره نفیس و استثنایی تدوین شده است. نسخه‌های دیگری از شاهنامه در موزه‌های ایتالیا، فرانسه و آمریکا وجود دارد، اما این نسخه از نظر کامل‌بودن جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از برنامه انتشار مجموعه مقالات تخصصی مرتبط با این پروژه خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم انجام‌شده با طرف ایتالیایی، پس از رونمایی این اثر در ایران، رونمایی و معرفی در ایتالیا انجام می‌شود.

در این دیدار، علی دارابی با قدردانی از تلاش‌های محمدتقی امینی در دوران مسئولیت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا برای تحقق این پروژه فرهنگی گفت: شاهنامه اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی و شناسنامه فرهنگی و تاریخی ما ایرانیان است و هر اندازه برای معرفی و پاسداشت چنین آثاری تلاش کنیم، کافی نیست.

او با اشاره به جایگاه شاهنامه در حفظ هویت و فرهنگ ایرانی افزود: در این اثر سترگ، بیش از هزار و ۲۰۰ بار از واژه ایران و بیش از ۶۵۰ بار از واژه خرد و خردمندی استفاده شده است. آغاز شاهنامه نیز با عبارت «به نام خداوند جان و خرد» است که نشان‌دهنده جایگاه خرد در فرهنگ ایرانی است.

دارابی با بیان اینکه آثار فرهنگی و تاریخی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری هویت ایرانی هستند، اظهار کرد: یکی از رموز بقای ایرانی‌گری، همین میراث فرهنگی و آثاری است که در طول تاریخ خلق شده و به یادگار مانده‌اند.

او در خاتمه عنوان کرد که شاهنامه یادشده به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان منتقل و طی مراسمی رونمایی خواهد شد.

چاپ ایتالیایی کامل‌ترین شاهنامه فردوسی به ایران رسید

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کد خبر 1405081701311
محمد کلهر
دبیر مرضیه امیری

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