به گزارش میراث آریا، محمدتقی امینی، مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی پیشین ایران در ایتالیا، امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور دیدار کرد.

او در این دیدار با تقدیم یک جلد شاهنامه نفیس فردوسی به معاونت میراث فرهنگی گفت: تهیه این نسخه برگردان (فاکسیمیله) شاهنامه فردوسی با همکاری یکی از مؤسسات تخصصی ایتالیا و حمایت‌های معاونت میراث‌فرهنگی کشور انجام شد.

امینی ادامه داد: برای اجرای دقیق این پروژه، سه هیئت تخصصی از مؤسسه ایتالیایی به تهران اعزام شدند و با حضور در کاخ‌موزه گلستان، جزئیات نسخه اصلی را از جمله نگاره‌ها، چهره‌پردازی‌ها، طلاکاری و ظرایف هنری بررسی کردند تا نسخه بازتولیدشده، بیشترین تطابق را با اصل اثر داشته باشد.

به گفته او، ایتالیا در زمینه چاپ و بازآفرینی نسخه‌های خطی نفیس از تجربه و تخصص قابل توجهی برخوردار است و اجرای این پروژه نیز با صرف هزینه و زمان قابل توجه و با هدف تقویت تعاملات فرهنگی ایران و ایتالیا صورت گرفت.

رایزن فرهنگی پیشین ایران در ایتالیا با اشاره به ویژگی‌های نسخه اصلی شاهنامه نگهداری‌شده در کاخ گلستان گفت: این نسخه از شاهنامه، نسخه‌ای کامل و منحصربه‌فرد در میان نمونه‌های شناخته‌شده در جهان است که در ۷۰۰ صفحه و با ۲۲ نگاره نفیس و استثنایی تدوین شده است. نسخه‌های دیگری از شاهنامه در موزه‌های ایتالیا، فرانسه و آمریکا وجود دارد، اما این نسخه از نظر کامل‌بودن جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از برنامه انتشار مجموعه مقالات تخصصی مرتبط با این پروژه خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم انجام‌شده با طرف ایتالیایی، پس از رونمایی این اثر در ایران، رونمایی و معرفی در ایتالیا انجام می‌شود.

در این دیدار، علی دارابی با قدردانی از تلاش‌های محمدتقی امینی در دوران مسئولیت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا برای تحقق این پروژه فرهنگی گفت: شاهنامه اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی و شناسنامه فرهنگی و تاریخی ما ایرانیان است و هر اندازه برای معرفی و پاسداشت چنین آثاری تلاش کنیم، کافی نیست.

او با اشاره به جایگاه شاهنامه در حفظ هویت و فرهنگ ایرانی افزود: در این اثر سترگ، بیش از هزار و ۲۰۰ بار از واژه ایران و بیش از ۶۵۰ بار از واژه خرد و خردمندی استفاده شده است. آغاز شاهنامه نیز با عبارت «به نام خداوند جان و خرد» است که نشان‌دهنده جایگاه خرد در فرهنگ ایرانی است.

دارابی با بیان اینکه آثار فرهنگی و تاریخی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری هویت ایرانی هستند، اظهار کرد: یکی از رموز بقای ایرانی‌گری، همین میراث فرهنگی و آثاری است که در طول تاریخ خلق شده و به یادگار مانده‌اند.

او در خاتمه عنوان کرد که شاهنامه یادشده به مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان منتقل و طی مراسمی رونمایی خواهد شد.

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