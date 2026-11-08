به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با اعضای کانون بازنشستگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: ارتقای جایگاه کانون بازنشستگان به نفع مجموعه است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعامل و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ارزشمند پیشکسوتان باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت حفظ ارتباط با همکاران بازنشسته افزود: انتظار می‌رود پیشکسوتان در حوزه‌های تخصصی با ارائه راهنمایی، مشاوره و انتقال تجربیات خود، همچنان در کنار مجموعه باشند و در پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره‌کل نقش‌آفرینی کنند.



وطن‌دوست عنوان کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات همکاران باسابقه، به تقویت تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای عملکرد مجموعه میراث‌فرهنگی استان کمک می‌کند.



در این نشست، اعضای کانون بازنشستگان نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، مسائل، مطالبات و دغدغه‌های مرتبط با فعالیت‌های کانون را مطرح کردند و درباره راهکارهای تقویت جایگاه و ارتقای سطح تعاملات این کانون با اداره‌کل بحث و تبادل نظر شد.

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