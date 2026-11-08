به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان یکشنبه ۱۷ آبان در آیین رونمایی از کتاب «گنج پنهان آموزگاری» با تاکید بر اهمیت ثبت تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش، افزود: بخش قابل‌توجهی از هنرمندان، مرمتگران و فعالان امروز حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری، پرورش‌یافته مکتب معلمان هستند.

محمدرضا اکبری افزود: بسیاری از استعدادهای فرهنگی و هنری کشور در کلاس‌های درس این آموزگاران شکوفا شده‌اند، از این رو، ثبت تجربه‌ها، خاطرات و نقش این معلمان، در حقیقت مستندسازی بخشی از ریشه‌ها و پیشینه فرهنگی و هنری جامعه است.

او ادامه داد: بررسی تاریخ آموزش‌وپرورش در یک قرن گذشته نشان می‌دهد بخش مهمی از رویدادها، تجربه‌ها و تحولات آموزشی این دوره به‌صورت مکتوب ثبت و مستند نشده است و اقداماتی از این دست می‌تواند خلأ موجود در ثبت و نگهداری این میراث ارزشمند را جبران کند.

اکبری با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان خاطرنشان کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از سابقه تمدنی و فرهنگی غنی، در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی نیز از پیشگامان بوده است و تلاش افرادی که با علاقه‌مندی و دغدغه‌مندی، روایت‌ها و خاطرات این پیشینه را ثبت و برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

در ادامه سیدامیر قشمی، نویسنده کتاب بیان کرد: در نخستین کتاب این مجموعه با عنوان «آموزه آموزگاری»، با ۲۴ نفر از معلمان اهل قلم و اهل ذوق استان گفت‌وگو شده است.

او اضافه کرد: در دومین اثر نیز روایت‌های ۳۰ نفر از هنرمندان برجسته و بازنشسته آموزش‌وپرورش در رشته‌های مختلف هنری از جمله موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی گردآوری شده است.

قشمی تصریح کرد: این آثار با هدف ثبت و مستندسازی تجربه‌ها و روایت‌های معلمان هنرمند همدان در قالب مجموعه کتاب‌های «همدان‌نامه» منتشر شده است.

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