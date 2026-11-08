۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۴

دومین کتاب تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش همدان رونمایی شد

دومین کتاب تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش همدان رونمایی شد

کتاب «گنج پنهان آموزگاری»؛ دومین کتاب تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش همدان با حضور سیدامیر قشمی، نگارنده کتاب و محمدرضا اکبری سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان رونمایی شد. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان یکشنبه ۱۷ آبان در آیین رونمایی از کتاب «گنج پنهان آموزگاری» با تاکید بر اهمیت ثبت تاریخ شفاهی آموزش‌وپرورش، افزود: بخش قابل‌توجهی از هنرمندان، مرمتگران و فعالان امروز حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری، پرورش‌یافته مکتب معلمان هستند.

محمدرضا اکبری افزود: بسیاری از استعدادهای فرهنگی و هنری کشور در کلاس‌های درس این آموزگاران شکوفا شده‌اند، از این رو، ثبت تجربه‌ها، خاطرات و نقش این معلمان، در حقیقت مستندسازی بخشی از ریشه‌ها و پیشینه فرهنگی و هنری جامعه است.

او ادامه داد: بررسی تاریخ آموزش‌وپرورش در یک قرن گذشته نشان می‌دهد بخش مهمی از رویدادها، تجربه‌ها و تحولات آموزشی این دوره به‌صورت مکتوب ثبت و مستند نشده است و اقداماتی از این دست می‌تواند خلأ موجود در ثبت و نگهداری این میراث ارزشمند را جبران کند.

اکبری با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان خاطرنشان کرد: این شهرستان به دلیل برخورداری از سابقه تمدنی و فرهنگی غنی، در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی نیز از پیشگامان بوده است و تلاش افرادی که با علاقه‌مندی و دغدغه‌مندی، روایت‌ها و خاطرات این پیشینه را ثبت و برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

در ادامه سیدامیر قشمی، نویسنده کتاب بیان کرد: در نخستین کتاب این مجموعه با عنوان «آموزه آموزگاری»، با ۲۴ نفر از معلمان اهل قلم و اهل ذوق استان گفت‌وگو شده است.

او اضافه کرد: در دومین اثر نیز روایت‌های ۳۰ نفر از هنرمندان برجسته و بازنشسته آموزش‌وپرورش در رشته‌های مختلف هنری از جمله موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی گردآوری شده است.

قشمی تصریح کرد: این آثار با هدف ثبت و مستندسازی تجربه‌ها و روایت‌های معلمان هنرمند همدان در قالب مجموعه کتاب‌های «همدان‌نامه» منتشر شده است.

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کد خبر 1405081701313
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

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