به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در بازدید از روند احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهرستان شهربابک که با همراهی غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سیدکمال‌الدین نورالدینی فرماندار این شهرستان انجام شد، ظرفیت این مجموعه را فرصتی موثر برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد محلی دانست.

در این بازدید، بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری و فعالیت بازارچه با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و شهرداری شهربابک تاکید شد تا این مجموعه با حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به محلی دائمی برای عرضه و فروش تولیدات هنرمندان و صنعتگران تبدیل شود.

فعال‌سازی بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهربابک علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای معرفی و عرضه ظرفیت‌ها و تولیدات بومی شهرستان، می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران و گردشگران، افزایش فروش محصولات و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی پایدار برای هنرمندان را فراهم کند.

این بازارچه همچنین با ایجاد زیرساخت مناسب برای عرضه مستمر محصولات صنایع‌دستی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای بومی، حفظ و ترویج هنرهای سنتی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در چرخه اقتصادی شهرستان شهربابک ایفا خواهد کرد.

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