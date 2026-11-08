به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به همراه غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار این شهرستان، از روند احداث بوستان جعفرآباد روستای خورسند بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام‌شده و روند اجرای این طرح قرار گرفت.

توسعه فضاهای گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در مناطق روستایی، از جمله ظرفیت‌های مهم برای تنوع‌بخشی به جاذبه‌های گردشگری و تقویت اقتصاد محلی به شمار می‌رود و اجرای طرح‌هایی نظیر بوستان جعفرآباد می‌تواند با فراهم‌سازی فضاهای مناسب برای حضور، تفریح و اوقات فراغت، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری روستای خورسند را فراهم کند.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری علاوه بر افزایش جذابیت مقصدهای سفر، نقش موثری در افزایش مدت اقامت گردشگران، توزیع متوازن سفر و رونق فعالیت‌های اقتصادی جوامع محلی دارد، از این منظر احداث بوستان جعفرآباد می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی جدید در ارتقا کیفیت فضاهای گردشگری شهربابک و پاسخ‌گویی به نیازهای تفریحی گردشگران و شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

تکمیل و بهره‌برداری از این طرح با تقویت امکانات گردشگری روستای خورسند، گامی در مسیر توسعه پایدار گردشگری، افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و معرفی جاذبه‌های متنوع شهرستان شهربابک خواهد بود.

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