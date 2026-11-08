۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تاکید کرد:

آموزش صنایع‌دستی، مسیری برای توانمندسازی و اشتغال مددجویان ندامتگاه شهربابک

آموزش صنایع‌دستی، مسیری برای توانمندسازی و اشتغال مددجویان ندامتگاه شهربابک

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از آمادگی این اداره‌کل برای حمایت از آموزش، توانمندسازی و ایجاد زمینه اشتغال مددجویان مرکز آموزش صنایع‌دستی ندامتگاه شهربابک خبر داد و گفت: آموزش مهارت‌های تخصصی همچون فیروزه‌کوبی و گوهرتراشی، صدور گواهی آموزشی، تامین مواد اولیه و حمایت از بازاریابی و فروش محصولات، از برنامه‌های حمایتی میراث‌فرهنگی برای توانمندسازی این افراد است.

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به همراه غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار شهرستان، از مرکز آموزش صنایع‌دستی ندامتگاه شهربابک بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند آموزش و فعالیت‌های مهارتی مددجویان در رشته‌های فیروزه‌کوبی و گوهرتراشی قرار گرفت.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این بازدید با تاکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در بازپروری اجتماعی و توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد با همکاری مجموعه ندامتگاه، در زمینه توسعه آموزش‌های تخصصی صنایع‌دستی، معرفی مربیان مجرب و تامین مواد اولیه موردنیاز برای تداوم فعالیت‌های آموزشی همراهی کند.

او افزود: صدور گواهی معتبر پایان دوره‌های آموزشی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بهره‌مندی مددجویان از مهارت‌های کسب‌شده و فراهم شدن مسیر اشتغال و فعالیت حرفه‌ای آنان پس از آزادی را تسهیل کند.

محسن‌نژاد با اشاره به اهمیت تبدیل آموزش‌های مهارتی به فرصت‌های واقعی کسب‌وکار بیان کرد: فراهم کردن زمینه صدور پروانه تولید انفرادی برای مددجویان پس از آزادی و معرفی آنان برای استفاده از تسهیلات مرتبط، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی مستقل، کارآفرینی و ایجاد درآمد پایدار برای این افراد کمک کند.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین حمایت از حضور مددجویان در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در سطوح ملی، سراسری و منطقه‌ای را از دیگر زمینه‌های همکاری این اداره‌کل برشمرد و افزود: حضور در این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، بازاریابی، عرضه و فروش محصولات تولیدی و ایجاد ارتباط با بازارهای مصرف فراهم می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های کاربردی در رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های بومی استان کرمان، می‌تواند ضمن حفظ و ترویج هنرهای سنتی، زمینه بازگشت موثرتر مددجویان به جامعه، دستیابی به استقلال اقتصادی و کاهش موانع اشتغال پس از آزادی را فراهم سازد.

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کد خبر 1405081701317
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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