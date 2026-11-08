به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به همراه غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار شهرستان، از مرکز آموزش صنایع‌دستی ندامتگاه شهربابک بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند آموزش و فعالیت‌های مهارتی مددجویان در رشته‌های فیروزه‌کوبی و گوهرتراشی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این بازدید با تاکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در بازپروری اجتماعی و توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد با همکاری مجموعه ندامتگاه، در زمینه توسعه آموزش‌های تخصصی صنایع‌دستی، معرفی مربیان مجرب و تامین مواد اولیه موردنیاز برای تداوم فعالیت‌های آموزشی همراهی کند.

او افزود: صدور گواهی معتبر پایان دوره‌های آموزشی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بهره‌مندی مددجویان از مهارت‌های کسب‌شده و فراهم شدن مسیر اشتغال و فعالیت حرفه‌ای آنان پس از آزادی را تسهیل کند.

محسن‌نژاد با اشاره به اهمیت تبدیل آموزش‌های مهارتی به فرصت‌های واقعی کسب‌وکار بیان کرد: فراهم کردن زمینه صدور پروانه تولید انفرادی برای مددجویان پس از آزادی و معرفی آنان برای استفاده از تسهیلات مرتبط، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی مستقل، کارآفرینی و ایجاد درآمد پایدار برای این افراد کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین حمایت از حضور مددجویان در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در سطوح ملی، سراسری و منطقه‌ای را از دیگر زمینه‌های همکاری این اداره‌کل برشمرد و افزود: حضور در این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، بازاریابی، عرضه و فروش محصولات تولیدی و ایجاد ارتباط با بازارهای مصرف فراهم می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های کاربردی در رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های بومی استان کرمان، می‌تواند ضمن حفظ و ترویج هنرهای سنتی، زمینه بازگشت موثرتر مددجویان به جامعه، دستیابی به استقلال اقتصادی و کاهش موانع اشتغال پس از آزادی را فراهم سازد.

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