به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نودوششمین شب ایران با عنوان «شب کتاب کودک» با موضوع «بررسی نخستین کتاب‌های کودک و نوجوان در ایران» برگزار می‌شود.

در این برنامه، سیدعلی کاشفی خوانساری، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، درباره پیشینه کتاب کودک در ایران و نخستین آثار این حوزه سخن خواهد گفت و به موضوعاتی همچون ریشه‌های تاریخی ادبیات کودک، نخستین کتاب‌های ویژه کودکان و جریان‌های مؤثر در شکل‌گیری ادبیات کودک معاصر می‌پردازد.

محمدرضا وحدتی دبیر نشست در اینباره گفت: در این نشست، تاریخچه شکل‌گیری ادبیات کودک و نوجوان در ایران و مسیر تحول کتاب‌های کودک، از نخستین نمونه‌های ادبی و آموزشی تا شکل‌گیری ادبیات کودک به معنای امروزی، بررسی خواهد شد.

وی افزود:«شب کتاب کودک» فرصتی است برای بازگشت به روزهایی که کتاب، قصه و تصویر، نخستین پنجره کودکان ایرانی به جهان بود؛ و برای یافتن پاسخ این پرسش که نخستین کتاب‌ها برای کودکان ایرانی چه بودند و ادبیات کودک در ایران از کجا آغاز شد.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۴ در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می‌شود.

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