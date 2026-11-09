۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۹

میرزایی،‌ نماینده شاهین‌دژ و تکاب در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

هیچ پروژه عمرانی در حریم آثار تاریخی نباید بدون مجوز میراث‌فرهنگی آغاز شود

هیچ پروژه عمرانی در حریم آثار تاریخی نباید بدون مجوز میراث‌فرهنگی آغاز شود

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت استقرار نظام نظارتی سخت‌گیرانه بر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در محدوده‌های تاریخی کشور، خواستار الزام قانونی پروژه‌ها به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی شد و از ارائه طرحی در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی برای واگذاری بازسازی و ایمن‌سازی بناهای تاریخی در معرض تخریب به بخش خصوصی، با نظارت مستقیم این وزارتخانه خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت صیانت نظام‌مند از هویت تاریخی و سرمایه‌های تمدنی کشور، استقرار سازوکارهای نظارتی دقیق و الزام‌آور بر اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در محدوده بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: در راستای حفاظت از هویت تاریخی کشور و پیشگیری از تخریب‌های جبران‌ناپذیر در این مناطق، پیاده‌سازی یک ساختار نظارتی سخت‌گیرانه برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ضروری است.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط و پروتکل‌های حفاظتی افزود: هیچ‌گونه طرح توسعه‌ای در مناطق تاریخی نباید بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغاز شود.

وی با اشاره به ضرورت هم‌ترازی الزامات حفاظت از میراث‌فرهنگی با استانداردهای قانونی صیانت از محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که طرح‌های بزرگ ملی ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند، پروژه‌هایی که در بافت‌های تاریخی یا در مجاورت اماکن و آثار تاریخی اجرا می‌شوند نیز باید تحت نظارت دقیق و تخصصی میراث‌فرهنگی قرار گیرند.

میرزایی با هشدار نسبت به پیامدهای مداخلات عمرانی فاقد نظارت کارشناسی، تصریح کرد: عملیات حفاری و ساخت‌وسازهای تجاری بدون نظارت تخصصی، نه‌تنها امنیت و پایداری سازه‌های تاریخی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند زیرساخت‌ها و لایه‌های باستانی مدفون در زیرزمین را نیز از بین ببرد؛ آسیب‌هایی که ماهیتی غیرقابل بازگشت دارند و جبران آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه از پیگیری طرحی برای تقویت مشارکت بخش‌خصوصی در فرآیند حفاظت و احیای بناهای تاریخی خبر داد و گفت: در نظر داریم طرحی را در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی ارائه کنیم که بر اساس آن، فرآیند بازسازی و ایمن‌سازی اماکن تاریخی در معرض تخریب، با مشارکت و نظارت مستقیم وزارت میراث‌فرهنگی به بخش‌خصوصی واگذار شود.

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کد خبر 1405081801325
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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