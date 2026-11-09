حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت صیانت نظام‌مند از هویت تاریخی و سرمایه‌های تمدنی کشور، استقرار سازوکارهای نظارتی دقیق و الزام‌آور بر اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در محدوده بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: در راستای حفاظت از هویت تاریخی کشور و پیشگیری از تخریب‌های جبران‌ناپذیر در این مناطق، پیاده‌سازی یک ساختار نظارتی سخت‌گیرانه برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ضروری است.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط و پروتکل‌های حفاظتی افزود: هیچ‌گونه طرح توسعه‌ای در مناطق تاریخی نباید بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغاز شود.

وی با اشاره به ضرورت هم‌ترازی الزامات حفاظت از میراث‌فرهنگی با استانداردهای قانونی صیانت از محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که طرح‌های بزرگ ملی ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند، پروژه‌هایی که در بافت‌های تاریخی یا در مجاورت اماکن و آثار تاریخی اجرا می‌شوند نیز باید تحت نظارت دقیق و تخصصی میراث‌فرهنگی قرار گیرند.

میرزایی با هشدار نسبت به پیامدهای مداخلات عمرانی فاقد نظارت کارشناسی، تصریح کرد: عملیات حفاری و ساخت‌وسازهای تجاری بدون نظارت تخصصی، نه‌تنها امنیت و پایداری سازه‌های تاریخی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند زیرساخت‌ها و لایه‌های باستانی مدفون در زیرزمین را نیز از بین ببرد؛ آسیب‌هایی که ماهیتی غیرقابل بازگشت دارند و جبران آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه از پیگیری طرحی برای تقویت مشارکت بخش‌خصوصی در فرآیند حفاظت و احیای بناهای تاریخی خبر داد و گفت: در نظر داریم طرحی را در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی ارائه کنیم که بر اساس آن، فرآیند بازسازی و ایمن‌سازی اماکن تاریخی در معرض تخریب، با مشارکت و نظارت مستقیم وزارت میراث‌فرهنگی به بخش‌خصوصی واگذار شود.

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