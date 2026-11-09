به گزارش خبرنگار میراث آریا، پوران غندالی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس اظهار کرد: با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی در شهرستان پردیس و حضور گسترده هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در بیش از ۵۰ رشته هنری، یکی از ظرفیت‌های مهم این شهرستان در زمینه حفظ، احیا، توسعه و اعتلای هنرهای سنتی و بومی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: این اداره با حمایت و همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، در راستای حمایت از هنرمندان و رونق فعالیت‌های تولیدی، نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی به کارگاه‌های انفرادی و کوچک صنایع‌دستی اقدام کرده است.

غندالی هدف از اجرای این طرح را توسعه ظرفیت کارگاه‌های موجود، فراهم‌سازی زمینه گذار از فعالیت‌های انفرادی به تولیدات گروهی و حمایت از ایجاد شبکه‌های پشتیبان در حوزه آموزش و تولید محصولات صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف تقویت چرخه تولید، افزایش توان اقتصادی هنرمندان و فراهم کردن فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای اقشار کمتر برخوردار جامعه، در حال اجراست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان پردیس در ادامه خاطرنشان کرد: در نتیجه فعالیت و حمایت از کارگاه‌های صنایع‌دستی، زمینه اشتغال و کارآفرینی برای بیش از ۷۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است که این موضوع نشان‌دهنده نقش مؤثر صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی جوامع محلی است.

وی تأکید کرد: حمایت هدفمند از هنرمندان و تقویت زیرساخت‌های تولید، می‌تواند زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی و تبدیل ظرفیت‌های هنری شهرستان پردیس به فرصت‌های پایدار اقتصادی شود.

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