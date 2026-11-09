داراب به پایلوت گردشگری کشاورزی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مصطفی فاطمی روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ که در جشنواره مردمی انار در روستای بادامه شهرستان داراب حضور یافت، برگزاری چنین رویدادهایی در توسعه گردشگری اقتصادی این شهرستان را بسیار حائز اهمیت دانست و بر استمرار آن تأکید کرد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با طرح یک پیشنهاد راهبردی برای آینده گردشگری استان، تصریح کرد: با توجه به درخواست نماینده شهرستان داراب، پیشنهاد می‌شود که این شهرستان به عنوان پایلوت گردشگری کشاورزی در ایران شناخته شود.

او افزود: تحقق این هدف مستلزم امضای یک تفاهم‌نامه میان وزارت گردشگری و وزارت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان پارلمان است.

فاطمی با تبیین اهمیت این موضوع اظهار کرد: ایران در تولید و صادرات انار در جایگاه جهانی قرار دارد و این محصول می‌تواند موتور محرک گردشگری کشاورزی باشد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: توسعه گردشگری کشاورزی نه تنها مکمل بخش کشاورزی است، بلکه با ایجاد مسئولیت اجتماعی در میان مردم و درگیر کردن آن‌ها در زنجیره تولید، نقش بسیار بسزایی در تقویت اقتصاد منطقه و ایجاد درآمد پایدار ایفا می‌کند.

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