به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدر علی زادهدیان نژاد روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: جشنواره انار اشکفتو با همکاری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان داراب و با حمایت مستقیم و مشارکت مردم محلی روستای بادامه برگزار شد.

معاون گردشگری استان فارس افزود: روستای بادامه با برخورداری از ۱۵۰۰ هکتار باغ انار، زمینه‌ای بی‌نظیر برای این رویداد فراهم کرده است و حضور بالغ بر ۵ هزار نفر در این جشنواره، نشان‌دهنده استقبال گسترده و ظرفیت بالای این منطقه برای توسعه گردشگری است.

زاهدیان‌نژاد همچنین با اشاره به حضور مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، خاطرنشان کرد: در جریان این مراسم، تعهد مشخصی برای ثبت رسمی این جشنواره در سامانه گردشگری داخلی داده شد تا پس از تکمیل مدارک، این رویداد به صورت رسمی در تقویم گردشگری کشور قرار گیرد.

او در پایان، تأکید کرد: توسعه رویدادهای محلی در سطح استان و شهرستان، تأثیر بسیار بسزایی بر جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

معاون گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: پیوند میان کشاورزی و گردشگری می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی در مناطق روستایی شده و از ظرفیت‌های طبیعت و محصولات بومی برای حمایت از معیشت مردم استفاده کند.

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