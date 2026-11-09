به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵در بازدید از مسجد کهنه شهربابک، روند اجرای اقدامات مرمتی و ساماندهی مسجد کهنه شهربابک مورد بررسی قرار داده و از نزدیک در جریان مراحل انجام کار و ضرورت توجه به صیانت از ویژگی‌های تاریخی و معماری این بنای ارزشمند قرار گرفت.

مسجد کهنه شهربابک به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهرستان، از ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی منطقه به شمار می‌رود و مرمت و ساماندهی آن، علاوه بر حفاظت از اصالت و ارزش‌های تاریخی بنا، زمینه را برای معرفی بهتر این اثر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در توسعه گردشگری فرهنگی فراهم می‌کند.

مرمت اصولی ابنیه تاریخی و احیا فضاهای واجد ارزش فرهنگی، از الزامات حفاظت پایدار از میراث‌فرهنگی و یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری به شمار می‌رود، چراکه این بناها با بازتاب پیشینه تاریخی، معماری بومی و هویت اجتماعی مناطق، می‌توانند به مقصدی برای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ تبدیل شوند و در رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها نقش‌آفرینی کنند.

بازدید از روند مرمت مسجد کهنه شهربابک نیز در راستای پیگیری اقدامات حفاظتی، بررسی روند ساماندهی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت محلی برای صیانت از آثار تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراثی در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی انجام شد.

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