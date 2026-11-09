به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید سلیمی معاون صنایع‌دستی استان فارس، امروز دوشنبه 18آبان ماه 1405 در نشست با پیشکسوتان صنایع‌دستی با اشاره به یکی از آسیب‌های جدی حوزه صنایع دستی در عصر حاضر، تأکید کرد که فاصله گرفتن نسل جدید صنعتگران از سنت‌ها، اصول و کیفیت‌هایی که سال‌ها به صورت سینه به سینه منتقل شده، یکی از چالش‌های اصلی است.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود: بسیاری از این دانش و مهارت‌ها تنها در اختیار اساتید بزرگ و پیشکسوتان است و این شکاف، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان را دوچندان می‌کند.

سلیمی ادامه داد: در این نشست، موضوع تشکیل انجمن حرفه‌ای صنایع دستی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات اساتید و مدیریت بهتر ظرفیت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

او تصریح کرد: فعالیت انجمن اساتید پیشکسوت رسماً آغاز شده و در این جلسه، بر ضرورت ورود جدی‌تر این اساتید به تشکل‌های حرفه‌ای تأکید داریم.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود: وجود این انجمن از آن جهت ضروری است که بسیاری از مشکلات و نیازهای اساتید پیشکسوت، گاه از دیدگاه‌های مدیریتی پنهان می‌ماند و این تشکل می‌تواند به عنوان پل ارتباطی و صدای این عزیزان عمل کند.

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