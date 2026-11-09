۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

شاخص‌های ارزیابی شهرستانی و هدف‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی مازندران تدوین می‌شود

شاخص‌های ارزیابی شهرستانی و هدف‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی مازندران تدوین می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر ضرورت تدوین شاخص‌های ارزیابی شهرستانی و هدف‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های واقعی استان در حوزه میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵در نشست هم‌اندیشی با معاونت میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به اهداف ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های بومی استان اظهار کرد: هدف‌گذاری‌های وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار ظرفیت‌سنجی واقعی استان مورد توجه قرار گیرد و لازم است اداره‌کل نیز بر اساس توانمندی‌های موجود، شاخص‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها تدوین کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: مدیران شهرستانی باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، از جمله موزه‌های خصوصی، آثار تاریخی، میراث طبیعی و ناملموس و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، اهداف مشخص و قابل سنجشی را برای حوزه فعالیت خود تعریف کنند.

او با تأکید بر ضرورت شناسایی و مستندسازی ظرفیت‌های میراثی استان تصریح کرد: باید با مشارکت مدیران شهرستانی، فهرست جامعی از تمامی آثار و داشته‌های واجد ارزش ثبت در حوزه‌های میراث منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس تهیه و به تفکیک شهرستان‌ها تدوین شود تا بر اساس این ظرفیت‌ها، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

تجری همچنین تعیین حریم آثار تاریخی و تدوین ضوابط حفاظتی را از موضوعات مهم و حساس حوزه میراث‌فرهنگی دانست و گفت: تعیین حریم باید با شناخت دقیق ویژگی‌های هر اثر و در نظر گرفتن ضرورت‌های حفاظتی، شرایط منطقه و ملاحظات توسعه‌ای انجام شود تا ضمن صیانت از آثار و ارزش‌های تاریخی، امکان مدیریت تعارضات احتمالی با طرح‌های توسعه‌ای و نیازهای مردم نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به جایگاه حاکمیتی حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این مجموعه است و تصمیم‌گیری در این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای مناطق داشته باشد؛ بنابراین لازم است با نگاه کارشناسی و مدیریت هوشمندانه، هم از میراث دفاع کنیم و هم مسائل و نیازهای استان را مدنظر قرار دهیم.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای استان در تهیه و ارائه پرونده‌های ثبت میراثی گفت: حضور پررنگ مازندران در جلسات شورای ثبت ملی و ارائه پرونده‌های متعدد در مقایسه با برخی استان‌ها، نشان‌دهنده توان کارشناسی و ظرفیت قابل توجه این استان در حوزه شناسایی و ثبت میراث است.

تجری افزود: در همین راستا، پیشنهاد میزبانی اعضای شورای ثبت ملی در استان مازندران مطرح شده است تا با حضور این شورا در استان، پرونده‌های آماده ثبت مورد بررسی قرار گیرند و از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در فرایند ثبت آثار بهره‌گیری شود.

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کد خبر 1405081801334
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

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