بازگشایی دوطرفه جاده قدیم چالوس پس از انسداد چند ساعته/ بارش باران و برف در ۱۳ استان کشور

به گزارش میراث آریا، سردار محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انسداد چند ساعته این محورها به دلیل بارش باران و احتمال ریزش سنگ و با هدف حفظ ایمنی مسافران اظهار کرد: با بهبود شرایط جوی، امکان تردد به‌صورت دوطرفه در جاده قدیم چالوس فراهم شده است.

او افزود: با این حال، محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، تا اطلاع بعدی مسدود است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز با بارش باران همراه هستند.

سردار محبی درباره وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار- تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، سنگین گزارش شده است.

او با اشاره به شرایط جوی جاده‌ها بیان کرد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، زنجان و چهارمحال‌وبختیاری بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز بارش برف و باران جریان دارد.

سردار محبی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، به‌عنوان محور مسدود شریانی اعلام شده است.

او همچنین محورهای فشند- طالقان، پاوه- مریوان در محدوده گردنه تته و گنبد- پل بایلر را از جمله محورهای مسدود غیرشریانی اعلام کرد و افزود: برای تردد در محور گنبد- پل بایلر، مسیر جایگزین گنبد- مینودشت در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

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