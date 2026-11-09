احیای خانه صمدخانی گامی در مسیر توسعه گردشگری شهربابک است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با همراهی غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و سید کمال‌الدین نورالدینی فرماندار شهربابک، از روند مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صمدخانی شهربابک بازدید و در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژه مرمت این خانه تاریخی، میزان پیشرفت اقدامات و ضرورت هماهنگی برای تکمیل و بهره‌برداری از این بنای تاریخی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید گفت: خانه تاریخی صمدخانی به‌عنوان یکی از بناهای واجد ارزش تاریخی و معماری شهربابک، از ظرفیت‌های قابل‌توجه این شهرستان برای توسعه گردشگری فرهنگی برخوردار است و احیا آن می‌تواند ضمن صیانت از بخشی از هویت تاریخی منطقه، زمینه بهره‌برداری هدفمند از فضاهای تاریخی در قالب فعالیت‌های گردشگری و فرهنگی را فراهم کند.

او تصریح کرد: در این راستا، تعریف کاربری متناسب با ماهیت تاریخی و معماری بنا، پس از انجام اقدامات مرمتی و ساماندهی، از موضوعات مهم در فرآیند احیا این مجموعه به شمار می‌رود، رویکردی که با ایجاد پیوند میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و بهره‌برداری پایدار از آن، امکان تبدیل بناهای تاریخی به فضاهایی پویا و اثرگذار در عرصه گردشگری را حاصل می‌آورد.

محسن‌نژاد خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و مدیریت شهرستان در پیشبرد این پروژه، از الزامات تحقق برنامه‌های احیا و بهره‌برداری از ظرفیت بناهای تاریخی شهربابک محسوب می‌شود، چراکه توسعه زیرساخت‌های گردشگری تنها به ایجاد تاسیسات جدید محدود نیست و مرمت، احیا و تعریف کاربری مناسب برای بناهای تاریخی نیز می‌تواند بخشی از زیرساخت‌های موردنیاز این حوزه را تامین کند.

بازدید از خانه تاریخی صمدخانی در ادامه برنامه‌های میدانی برای بررسی وضعیت پروژه‌های مرمتی و پیگیری ظرفیت‌های تاریخی شهربابک انجام شد، رویکردی که بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه میراث‌فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری برای حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های موثر در توسعه گردشگری شهرستان تاکید دارد.

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