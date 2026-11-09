مرودشت میزبان نخستین بازدید ظرفیت های گردشگری روستایی برنامه توسعه اقتصادی ( undp) درفارس

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن نجفی امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: در گام نخست این طرح، کارشناسان و نمایندگان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در UNDP با هدف بررسی توانمندی‌ها برای ثبت ملی و معرفی روستاهای مستعد، از روستاهای شهرک ولی‌عصر تخت‌جمشید، دشتک و درودزن بازدید کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت در تشریح اهداف این بازدید تصریح کرد: این ارزیابی‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد هر روستا در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و بومی انجام شد تا زمینه‌های لازم برای ثبت ملی و معرفی این روستاها در چارچوب برنامه‌های توسعه گردشگری روستایی فراهم شود.

نجفی افزود: در این بازدیدها، موضوعاتی نظیر شیوه زندگی بومی، صنایع‌دستی، توانمندی‌های اقتصادی، داشته‌های کشاورزی و میزان مشارکت جوامع محلی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه پایدار تبادل نظر شد.

او با اشاره به جایگاه استراتژیک منطقه افزود: شهرستان مرودشت با برخورداری از پیشینه ارزشمند و جاذبه‌های گسترده، توانایی تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم گردشگری روستایی استان فارس را دارد. انتخاب روستاهای شهرک ولی‌عصر، دشتک و درودزن فرصتی ارزشمند برای رونق صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معرفی توانمندی‌های محلی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه در گام‌های بعدی ادامه خواهد داشت و بازدید از روستاهای کندازی و جیدرزار نیز در دستور کار کارشناسان و نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در UNDP قرار دارد.

نجفی تأکید کرد: تحقق اهداف این طرح می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، حفظ هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مرودشت در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

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