عبدالمجید عربی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال اظهار کرد: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اقتصادی کشور است که علاوه بر انتقال میراث هنری و فرهنگی به نسل‌های آینده، نقش مهمی در رونق تولید، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یزد افزود: در همین راستا، صدور مجوزهای تولیدی یکی از ابزارهای مهم برای ساماندهی فعالیت هنرمندان و صنعتگران و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آن‌ها از حمایت‌های قانونی و دولتی است.

عربی با اشاره به آمار مجوزهای صادرشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ در بخش تولید صنایع‌دستی استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۵۹۶ مجوز در این بخش صادر شده که شامل ۵۱۶ پروانه تولید انفرادی، ۲۲ پروانه تولید کارگاهی و ۵۸ مجوز کارت صنعتگری است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یزد تصریح کرد: این آمار بیانگر استقبال و گرایش هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به دریافت مجوزهای قانونی و تمایل آن‌ها برای فعالیت در چارچوب ضوابط رسمی است؛ موضوعی که می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های تولیدی، ساماندهی فعالیت‌ها و توسعه هرچه بیشتر این هنر صنعت کمک کند.

او با تأکید بر اهمیت دریافت مجوزهای صنایع‌دستی برای هنرمندان خاطرنشان کرد: داشتن مجوز علاوه بر اینکه به فعالیت حرفه‌ای هنرمندان هویت و اعتبار رسمی می‌بخشد، زمینه بهره‌مندی آن‌ها از امکانات و حمایت‌های دولت را نیز فراهم می‌کند. هنرمندان و صنعتگران دارای مجوز می‌توانند با رعایت ضوابط و شرایط هر برنامه، از تسهیلات و حمایت‌های مالی، فرصت حضور در نمایشگاه‌های استانی و ملی، شرکت در دوره‌های آموزشی و مهارتی و سایر برنامه‌های حمایتی بهره‌مند شوند.

عربی ادامه داد: این حمایت‌ها نقش مؤثری در ارتقای مهارت‌های تخصصی هنرمندان، معرفی و بازاریابی محصولات، توسعه بازار فروش و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان صنایع‌دستی دارد و می‌تواند مسیر تبدیل فعالیت‌های هنری به کسب‌وکارهای پایدار و درآمدزا را هموار کند.

او همچنین با اشاره به سهم قابل‌توجه پروانه‌های تولید انفرادی در میان مجوزهای صادرشده بیان کرد: هنرمندان مستقل و تولیدکنندگان خرد بخش مهمی از بدنه تولید صنایع‌دستی را تشکیل می‌دهند و حمایت از این گروه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه مشاغل خانگی، رونق تولید و گسترش فرصت‌های اشتغال در استان داشته باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یزد در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و آگاهی‌بخشی درباره مزایا و حمایت‌های مرتبط با آن، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند هنرمندان بیشتری را به فعالیت رسمی ترغیب کند و زمینه تقویت تولید، حمایت از سرمایه‌های انسانی و هنری و ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی استان را فراهم آورد.

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